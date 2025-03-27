Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей

Судебная битва между Мауро Икарди и Вандой Нарой набирает обороты: процесс, который должен был рассматриваться в Италии, может переместиться в Аргентину, а требования Ванды по разделу имущества и опеке поражают масштабами. Футболист уже потратил сотни тысяч евро на судебные расходы и прибегнул к финансовым ограничениям для экс-жены, что лишь усугубляет конфликт.

Первое судебное заседание, которое должно было состояться 11 марта в Милане, неожиданно отложили — следующий шаг в этом деле запланирован не раньше конца мая.

По данным зарубежных СМИ, окончательное решение о дате рассмотрения будет известно только 27 мая. Причиной переноса стали юридические маневры Ванды: она инициировала дополнительный судебный процесс в Аргентине, что позволило ей изменить ход событий в свою пользу. Теперь рассмотрение дела может проходить не в Италии, а в Латинской Америке, что освобождает её от необходимости присутствовать на заседаниях в Европе. Официально она объяснила своё решение тем, что хочет остаться рядом с сыном Валентино, который проходит лечение.

Тем временем Мауро Икарди прибыл в Милан на слушание в сопровождении своей нынешней девушки, аргентинской актрисы Чины Суарес. Ванда осталась в Буэнос-Айресе — и пока этот стратегический шаг приносит ей победу.

Расходы футболиста на судебные процессы уже достигли 300 тысяч евро, включая гонорары адвокатов и бюрократические издержки. Тем временем судья постановил, что поскольку Мауро живёт и играет в Турции, а Ванда работает в Аргентине и воспитывает детей, именно аргентинские суды должны решать будущее бывших супругов. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Что касается раздела имущества, требования Ванды поражают масштабом. Она претендует на финансовую компенсацию в размере 500 тысяч евро в месяц, особняк в Милане, роскошную виллу на озере Комо, а также полную опеку над их двумя дочерьми. Икарди, в свою очередь, не планирует сдаваться. Он настаивает на отзыве аргентинскими властями паспортов детей, утверждая, что они были вывезены без его согласия. Кроме того, футболист уже заблокировал Ванде доступ к своим кредитным картам, что свидетельствует о серьезном финансовом противостоянии между бывшими партнёрами. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Судебная борьба между Икарди и Нарой обостряется, и пока преимущество на стороне Ванды. Кто в итоге победит в этом деле — покажет время.

Фото из открытых источников / Instagram