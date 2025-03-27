Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Скандал набирает обороты
фото з відкритих джерел
Судебная битва между Мауро Икарди и Вандой Нарой набирает обороты: процесс, который должен был рассматриваться в Италии, может переместиться в Аргентину, а требования Ванды по разделу имущества и опеке поражают масштабами. Футболист уже потратил сотни тысяч евро на судебные расходы и прибегнул к финансовым ограничениям для экс-жены, что лишь усугубляет конфликт.
Первое судебное заседание, которое должно было состояться 11 марта в Милане, неожиданно отложили — следующий шаг в этом деле запланирован не раньше конца мая.
Тем временем Мауро Икарди прибыл в Милан на слушание в сопровождении своей нынешней девушки, аргентинской актрисы Чины Суарес. Ванда осталась в Буэнос-Айресе — и пока этот стратегический шаг приносит ей победу.
Расходы футболиста на судебные процессы уже достигли 300 тысяч евро, включая гонорары адвокатов и бюрократические издержки. Тем временем судья постановил, что поскольку Мауро живёт и играет в Турции, а Ванда работает в Аргентине и воспитывает детей, именно аргентинские суды должны решать будущее бывших супругов.
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Что касается раздела имущества, требования Ванды поражают масштабом. Она претендует на финансовую компенсацию в размере 500 тысяч евро в месяц, особняк в Милане, роскошную виллу на озере Комо, а также полную опеку над их двумя дочерьми.
Икарди, в свою очередь, не планирует сдаваться. Он настаивает на отзыве аргентинскими властями паспортов детей, утверждая, что они были вывезены без его согласия. Кроме того, футболист уже заблокировал Ванде доступ к своим кредитным картам, что свидетельствует о серьезном финансовом противостоянии между бывшими партнёрами.
Судебная борьба между Икарди и Нарой обостряется, и пока преимущество на стороне Ванды. Кто в итоге победит в этом деле — покажет время.
Фото из открытых источников / Instagram
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