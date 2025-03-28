Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО

Хавбек и лидер " Шахтера " Георгий Судаков снялся в модной фотосессии для журнала INSIDER.

Также Георгий дал интервью журналу о своей карьере, амбициях и новом проекте.

"В свои 22 года Георгий Судаков уже второй год подряд является лучшим футболистом украинской Премьер-лиги и входит в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. Таких выдающихся карьерных вершин достиг юноша из малообеспеченной семьи из ныне оккупированного украинского города Брянка и не планирует останавливаться.

Мы пригласили Георгия стать героем нашей новой диджитал-обложки, в интервью которой спортсмен рассказал, как ему удается сочетать спортивную карьеру и семейную жизнь, с кем мечтает сыграть на одном поле и чем интересуется, кроме футбола. А также о своих профессиональных амбициях и новом благотворительном проекте с социальной миссией, в котором примут участие именитые украинские спортсмены", – пишет INSIDER.