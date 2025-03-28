Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио

Сын легендарного Ромаріо, бразильский футболист Ромариньо, вместе со своей девушкой, блогершей Мишель Биa, приехал в Киев. Пара исследует город, делится впечатлениями в соцсетях и, вероятно, готовится к новому этапу в карьере футболиста — переходу в украинский клуб.

Ромариньо и Мишель уже провели в столице пять дней, исследуя город, наслаждаясь видами и знакомясь с местной культурой.

Девушка футболиста активно делится впечатлениями в соцсетях, где за ней следят 1,6 миллиона подписчиков. Одним из самых неожиданных открытий для бразильцев стал уличный биотуалет, за использование которого можно заплатить картой. Такая технологическая деталь вызвала у них настоящее удивление и шквал эмоций.

Кроме того, пара прогулялась по улицам Киева, наблюдая за местными жителями и их отдыхом. Вечер они завершили в грузинском ресторане, открывая для себя вкусы местной гастрономии.