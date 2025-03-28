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Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио

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Киев - второй дом

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Сын легендарного Ромаріо, бразильский футболист Ромариньо, вместе со своей девушкой, блогершей Мишель Биa, приехал в Киев. Пара исследует город, делится впечатлениями в соцсетях и, вероятно, готовится к новому этапу в карьере футболиста — переходу в украинский клуб.

Ромариньо и Мишель уже провели в столице пять дней, исследуя город, наслаждаясь видами и знакомясь с местной культурой.

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио - изображение 1

Девушка футболиста активно делится впечатлениями в соцсетях, где за ней следят 1,6 миллиона подписчиков. Одним из самых неожиданных открытий для бразильцев стал уличный биотуалет, за использование которого можно заплатить картой. Такая технологическая деталь вызвала у них настоящее удивление и шквал эмоций.

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио - изображение 2

Кроме того, пара прогулялась по улицам Киева, наблюдая за местными жителями и их отдыхом. Вечер они завершили в грузинском ресторане, открывая для себя вкусы местной гастрономии.

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио - изображение 3

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Мишель призналась, что Киев произвел на нее приятное впечатление, однако она столкнулась с трудностями из-за языкового барьера – по ее словам, многие украинцы не говорят на английском, поэтому ей постоянно приходится пользоваться переводчиком. Однако девушка не теряет энтузиазма и планирует познакомить своих подписчиков с культурными достопримечательностями Украины – она уже пообещала показать архитектурные шедевры столицы, музеи и соборы.

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио - изображение 4

Что касается самого Ромариньо, то ЮКСА может стать его первым европейским клубом. Ранее он играл в Бразилии, Японии и Колумбии, а теперь у него есть шанс начать новый этап карьеры в Украине.

Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио - изображение 5
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Ромариньо и Мишель продолжают исследовать Киев, знакомясь с его культурой и ритмом жизни. Станет ли этот город их новым домом?

Фото из открытых источников / Instagram

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