Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty

Нападающий "Милана" Сантьяго Хименес нашел любовь благодаря видеоигре. Он познакомился со своей будущей женой, актрисой и моделью Фер Серрано, играя в Call of Duty. Долгое время они общались онлайн, пока не решили встретиться — и выяснилось, что жили всего в пяти домах друг от друга. Так началась их история, в которой переплелись футбол, кино и романтика.

Общение между Сантьяго и Фер началось в виртуальном мире игры. Они долго разговаривали, шутили, но даже не догадывались, что живут совсем рядом. Однажды футболист решился предложить встречу:

"Мы познакомились через видеоигру Call of Duty. Мы общались, но никогда не встречались. Однажды я набрался смелости и сказал ей: "Давай встретимся". Она прислала мне адрес: она жила в пяти домах от меня. Мы оба вышли из дома с скейтбордами, это была наша общая страсть. И с этого всё началось, настоящее безумие», — рассказал Хименес в интервью Corriere della Sera.

Сантьяго Хименес — футболист во втором поколении. С детства он мечтал играть за "Милан" и сделал всё, чтобы осуществить эту мечту. Его путь к итальянскому гранду прошёл через нидерландский "Фейеноорд", который, кстати, после его ухода сенсационно выбил "Милан" из Лиги чемпионов. Поэтому переезд в Италию стал для него не только карьерным шагом, но и новым этапом в жизни:

"Милан зачаровывает меня. Мы с женой каждый день обходим разные районы, чтобы познакомиться с ним ближе. Пьём кофе, пробуем уникальное мороженое. Однако, когда я прихожу домой после тренировки, первым делом устраиваю себе сиесту, ведь я мексиканец», — поделился своими впечатлениями футболист.

К слову, Мария Фернанда Серрано Кото, более известная как Фер Серрано, — 27-летняя актриса и модель, которая уверенно завоевала любовь публики.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Её путь мог быть другим: с четырёх лет она серьёзно занималась теннисом и мечтала о спортивной карьере. Однако семейная династия актёров и природный талант определили другую судьбу. Уже в 2010 году девушка снялась в сериале "Женщина. Случаи из реальной жизни" и фильме "Каменная Мари". Фер совмещала учёбу в школе с актёрскими курсами в Лос-Анджелесе, а позже поступила в Нью-Йоркскую киноакадемию. В 2016 году она стала ведущей шоу "Пижамная вечеринка" на Disney Channel, а через год снялась в аргентинском сериале-мюзикле "Мэшап Келли".

Сейчас Фер успешно развивает карьеру в кино и моде, активно ведёт соцсети, где делится модельными снимками и личными моментами. В Instagram её уже поддерживают 390 тысяч подписчиков, а её история вдохновляет тех, кто мечтает найти своё призвание.

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История Сантьяго Хименеса и Фер Серрано — доказательство того, что любовь может найти нас в самых неожиданных местах, даже в виртуальном мире. Они не только построили крепкие отношения, но и успешно развивают свои карьеры, поддерживая друг друга на каждом шагу.

Фото из открытых источников / Instagram