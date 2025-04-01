Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта

Дэвид Бекхэм отметил 50-летие на месяц раньше, устроив вечеринку в Майами. Среди гостей были звезды спорта, в том числе Лионель Месси и Том Брэди. Однако на празднике отсутствовал его старший сын Бруклин. Был ли этот ранний старт торжеств первоапрельской шуткой или просто желанием продлить праздник — остается загадкой, но событие точно не осталось незамеченным.

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм неожиданно решил отметить свое 50-летие еще 31 марта, хотя официально его день рождения — 2 мая. Такой поступок удивил многих — возможно, это стало частью розыгрыша к 1 апреля или просто желанием заранее начать празднование.

Юбилейное событие состоялось в Майами, в престижном ресторане Cipriani, где именинник собрал самых близких друзей и родных. Атмосфера вечеринки была наполнена теплотой, роскошью и звездным блеском, ведь среди гостей можно было увидеть как семью Бекхэма, так и всемирно известных спортсменов. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football На фотографиях с мероприятия Дэвид позирует вместе с женой Викторией Бекхэм, их дочерью Харпер, сыновьями Ромео и Крузом, а также их девушками — Ким и Джеки. Однако поклонники быстро заметили, что на празднике отсутствовал старший сын пары — Бруклин Бекхэм. Причина его отсутствия пока неизвестна, что вызвало немало вопросов у фанатов семьи. Помимо семьи, поздравить Дэвида пришли звезды мирового футбола, которые сейчас выступают за "Интер Майами" — клуб, принадлежащий Бекхэму. Среди гостей были Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс вместе со своими женами. Вечер также украсило присутствие легендарных спортсменов — иконы американского футбола Тома Брэди и бывшей звезды НБА Шакила О’Нила.

Сам именинник не скрывал своего счастья и поделился эмоциями в соцсетях:

"Я подумал, что стоит начать праздновать чуть раньше. Такая особенная ночь в Майами. Мне очень повезло, что у меня есть замечательные друзья и семья, чтобы начать празднование моего 50-летия", – написал Бекхэм.

К слову, Дэвид Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году, выступая за французский Пари Сен-Жермен. После этого он активно занялся бизнесом и футбольным менеджментом, а также стал совладельцем и президентом клуба Интер Майами, который основал в 2018 году. Команда быстро стала одной из самых популярных в MLS, особенно после присоединения Месси и других европейских звезд.

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Был ли этот ранний старт празднования шуткой или просто желанием продлить торжество на несколько недель – пока неизвестно. Но одно очевидно: Бекхэм всегда умеет создать событие, о котором будут говорить все!

Фото из открытых источников / Instagram