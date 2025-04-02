  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией

Новости

Выбрала необычную цветовую гамму

Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией

katylavv_Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока Олег Очеретько помогает львовским "Карпатам" держать позицию в ТОП-6 украинской Премьер-Лиги, невеста полузащитника, Екатерина продолжает удивлять поклонников яркими фото. В этот раз модель разместила на своей странице в Instagram серию сексуальных снимков в черно-белых тонах.

Напомним, что футболист сделал предложение своей девушке в августе прошлого года и, судя по тому, насколько романтичным был этот процесс, Екатерина просто не имела права отказать.

Бекхэму - 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта.

По теме
yellow-arrow
Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
yellow-arrow
Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
yellow-arrow
Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Олег Очеретько
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости