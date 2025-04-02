Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Выбрала необычную цветовую гамму
katylavv_Instagram
Пока Олег Очеретько помогает львовским "Карпатам" держать позицию в ТОП-6 украинской Премьер-Лиги, невеста полузащитника, Екатерина продолжает удивлять поклонников яркими фото. В этот раз модель разместила на своей странице в Instagram серию сексуальных снимков в черно-белых тонах.
Напомним, что футболист сделал предложение своей девушке в августе прошлого года и, судя по тому, насколько романтичным был этот процесс, Екатерина просто не имела права отказать.
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