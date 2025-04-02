Георгий Судаков и его жена Елизавета очаровали фанатов стильной фотосессией

К слову, свою будущую жену Георгий встретил в 2019 году. Их знакомство началось с переписки в Instagram, где он оригинально начал диалог, спросив Лизу, не встречались ли они случайно. Получив ответ "Нет", он не растерялся и написал: "Значит, начнём, ты же не против?" Так завязались отношения, которые быстро стали серьёзными.

Первое совместное фото пары появилось в сети в марте 2020 года. Романтические свидания, путешествия и поддержка друг друга только укрепляли их связь. Через год Георгий сделал Лизе предложение в Киеве, во время гендер-пати, где влюблённые необычным способом узнали, что у них будет девочка. Радость, эмоции и поздравления родных стали незабываемым моментом в их жизни.

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В апреле 2022 года у супругов родилась Милана Судакова. Георгий встретил жену и дочь дома с цветами, шарами и подарками. Так начался новый этап в жизни молодой семьи, наполненный теплом, заботой и счастливыми моментами.