Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Вечная Дороти
Сегодня, 3 апреля, свой 35-й день рождения празднует итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Несмотря на неудачное завершение сезона 2024/2025 и всего лишь 13 позицию в общем зачете Кубка мира, спортсменка решительно настроена выступить в сезоне 2025/2026 и побегать на Олимпиаде-2026, которая состоится на родине Доротеи.
Вирер остается наиболее возрастной действующей биатлонисткой в мире, и, несмотря на этот не очень приятный для девушек титул, итальянка безальтернативно возглавляет рейтинг самых красивых представительниц своего вида спорта.
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