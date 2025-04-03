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Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения

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Вечная Дороти

Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 апреля, свой 35-й день рождения празднует итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Несмотря на неудачное завершение сезона 2024/2025 и всего лишь 13 позицию в общем зачете Кубка мира, спортсменка решительно настроена выступить в сезоне 2025/2026 и побегать на Олимпиаде-2026, которая состоится на родине Доротеи.

Вирер остается наиболее возрастной действующей биатлонисткой в ​​мире, и, несмотря на этот не очень приятный для девушек титул, итальянка безальтернативно возглавляет рейтинг самых красивых представительниц своего вида спорта.

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Доротея Вирер
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