Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид стала лицом обложки журнала о моде и светской жизни FOSTYLEN. Об этом говорится на официальном сайте издания.

"Лицом с обложки апрельско-майского выпуска журнала Fostylen стала Дарья Билодид — двукратная чемпионка мира по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Она уже вписала свое имя в спортивную историю Украины - и стала настоящим символом силы, женственности и несокрушимого характера"