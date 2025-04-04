Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
Элегантность и сила – это ее фишка
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид стала лицом обложки журнала о моде и светской жизни FOSTYLEN. Об этом говорится на официальном сайте издания.
"Лицом с обложки апрельско-майского выпуска журнала Fostylen стала Дарья Билодид — двукратная чемпионка мира по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Она уже вписала свое имя в спортивную историю Украины - и стала настоящим символом силы, женственности и несокрушимого характера"
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