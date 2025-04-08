  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото

Новости

Ей подходит этот стиль

Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала одним из официальных лиц известного бренда автомобилей Range Rover. Об этом сама спортсменка сообщила на официальной странице в Instagram.

"Моя жизнь – это постоянное движение и новые вызовы, а путь – это не только путь из точки А в точку Б, но и пространство для концентрации и отдыха. И, наконец, я нашла идеального партнера на этом пути – Range Rover Sport. Автомобиль, олицетворяющий динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям так же, как и я на фехтовальной дорожке.

Побеждать – это не только спорт, но и выбор. Выбор быть быстрой, выносливой, готовой к новым свершениям. Range Rover Sport поддерживает этот ритм, даря абсолютный комфорт, безопасность и технологическое преимущество.

Вместе с @rangerover к новым победам!"

Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото - изображение 1

Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN

По теме
yellow-arrow
Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
yellow-arrow
Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
yellow-arrow
Георгий Судаков и его жена Елизавета очаровали фанатов стильной фотосессией
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости