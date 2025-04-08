Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
Ей подходит этот стиль
Украинская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала одним из официальных лиц известного бренда автомобилей Range Rover. Об этом сама спортсменка сообщила на официальной странице в Instagram.
"Моя жизнь – это постоянное движение и новые вызовы, а путь – это не только путь из точки А в точку Б, но и пространство для концентрации и отдыха. И, наконец, я нашла идеального партнера на этом пути – Range Rover Sport. Автомобиль, олицетворяющий динамику, мощность и уверенность в каждом движении. Он адаптируется к любым дорожным условиям так же, как и я на фехтовальной дорожке.
Побеждать – это не только спорт, но и выбор. Выбор быть быстрой, выносливой, готовой к новым свершениям. Range Rover Sport поддерживает этот ритм, даря абсолютный комфорт, безопасность и технологическое преимущество.
Вместе с @rangerover к новым победам!"
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