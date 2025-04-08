Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны

Шакира подарила своему фанату Lamborghini, но вместо исполнения мечты этот роскошный суперкар обернулся для него настоящим финансовым кошмаром. Несмотря на восторг от такого щедрого подарка, молодой человек не смог справиться с огромными расходами на содержание авто. Теперь он вынужден расстаться с Lamborghini, ведь счета за страховку, обслуживание и налоги оказались слишком тяжёлым бременем для его кошелька.

Счастливчиком, которому достался ярко-фиолетовый Lamborghini, стал Майкл Мехия — дизайнер из США и давний поклонник Шакиры. Именно этот автомобиль засветился в клипе на песню Soltera — своеобразный гимн свободы певицы после громкого расставания с футболистом Жераром Пике. Машина стала символом нового этапа её жизни, эмоциональным акцентом, подчёркивающим силу, независимость и женскую самодостаточность.

"Это было чем-то вроде подарка самой себе — после всего, через что я прошла. Но я поняла: настоящее счастье — не в блестящих вещах, а в настоящих связях", — объяснила Шакира свою мотивацию устроить розыгрыш авто среди фанатов.

Вместе с суперкаром Майкл получил символические 90 долларов на его содержание — жест с намёком на то, что свобода, как и скорость, имеет свою цену. Но очень скоро стало ясно: Lamborghini — это не просто машина, а постоянный источник расходов. Ежемесячные счета за страховку, техобслуживание и налоги составили около 2,5 тысячи долларов

"Я уже потратил 95 тысяч на это авто. Это безумно дорого для обычного человека со средним доходом. Я бы с радостью его оставил, но реальность диктует своё", — признался Мехия.

Несмотря на сентиментальную ценность и любовь к Шакире, он вынужден выставить автомобиль на продажу или на аукцион. Уже сейчас ему поступают предложения в районе 700–800 тысяч долларов, хотя некоторые поклонники советуют не продавать машину дешевле, чем за 1–2 миллиона — мол, это не просто Lamborghini, а часть истории Шакиры, элемент её музыкального "реванша".