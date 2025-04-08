Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Не по карману...
фото з відкритих джерел
Шакира подарила своему фанату Lamborghini, но вместо исполнения мечты этот роскошный суперкар обернулся для него настоящим финансовым кошмаром. Несмотря на восторг от такого щедрого подарка, молодой человек не смог справиться с огромными расходами на содержание авто. Теперь он вынужден расстаться с Lamborghini, ведь счета за страховку, обслуживание и налоги оказались слишком тяжёлым бременем для его кошелька.
Счастливчиком, которому достался ярко-фиолетовый Lamborghini, стал Майкл Мехия — дизайнер из США и давний поклонник Шакиры. Именно этот автомобиль засветился в клипе на песню Soltera — своеобразный гимн свободы певицы после громкого расставания с футболистом Жераром Пике. Машина стала символом нового этапа её жизни, эмоциональным акцентом, подчёркивающим силу, независимость и женскую самодостаточность.
"Это было чем-то вроде подарка самой себе — после всего, через что я прошла. Но я поняла: настоящее счастье — не в блестящих вещах, а в настоящих связях", — объяснила Шакира свою мотивацию устроить розыгрыш авто среди фанатов.
Вместе с суперкаром Майкл получил символические 90 долларов на его содержание — жест с намёком на то, что свобода, как и скорость, имеет свою цену. Но очень скоро стало ясно: Lamborghini — это не просто машина, а постоянный источник расходов. Ежемесячные счета за страховку, техобслуживание и налоги составили около 2,5 тысячи долларов
"Я уже потратил 95 тысяч на это авто. Это безумно дорого для обычного человека со средним доходом. Я бы с радостью его оставил, но реальность диктует своё", — признался Мехия.
Несмотря на сентиментальную ценность и любовь к Шакире, он вынужден выставить автомобиль на продажу или на аукцион. Уже сейчас ему поступают предложения в районе 700–800 тысяч долларов, хотя некоторые поклонники советуют не продавать машину дешевле, чем за 1–2 миллиона — мол, это не просто Lamborghini, а часть истории Шакиры, элемент её музыкального "реванша".
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К слову, расставание Шакиры и Жерара Пике в 2022 году всколыхнуло весь шоу-бизнес. После 11 лет отношений, двух детей и совместной жизни в Барселоне певица узнала об измене футболиста. СМИ писали, что она заподозрила неверность, когда кто-то съел её любимое варенье — в доме, где, кроме неё, его никто не ел. Позже стало известно о новой девушке Пике — Кларе Чиа Марти, сотруднице его компании.
Этот скандал вдохновил Шакиру на серию песен, в которых она творчески переосмыслила боль и разочарование. В хите "BZRP Music Sessions #53" певица не сдерживала эмоций: она сравнила себя с Rolex, а новую пассию Пике — с Casio, вызвав бурю реакций в соцсетях. Песня "Soltera", с которой и началась история с Lamborghini, стала ещё одним камнем в фундаменте её музыкального камбэка.
История Майкла Мехии — это напоминание о том, что даже самые яркие мечты могут иметь обратную сторону. Роскошь — это не всегда про счастье, иногда она становится испытанием, к которому жизнь не готовит.
Фото из открытых источников / Instagram
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