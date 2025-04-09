Неожиданное усиление. Известный кот-блогер Степан присоединился к Шахтеру. ФОТО

Один из самых известных котов Украины, кот-блогер Степан, стал амбассадором " Шахтера ", о чем "горняки" сообщили в соцсетях.

В "Шахтере" Степан будет отвечать за благотворительность. Вместе с командой усатый и хвостатый будет собирать деньги на бронетранспортер M113.

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На фото он позирует с собственной футболкой и клубной атрибутикой.

О бартере в виде сметаны, "рыбов" или сосисок не сообщается.