Неожиданное усиление. Известный кот-блогер Степан присоединился к Шахтеру. ФОТО
В Шахтере Степан будет отвечать за благотворительность
instagram.com/fcshakhtar
Один из самых известных котов Украины, кот-блогер Степан, стал амбассадором "
В "Шахтере" Степан будет отвечать за благотворительность. Вместе с командой усатый и хвостатый будет собирать деньги на бронетранспортер M113.
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На фото он позирует с собственной футболкой и клубной атрибутикой.
О бартере в виде сметаны, "рыбов" или сосисок не сообщается.
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