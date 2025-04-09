Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
В соцсетях жизнь кипит
фото из соцсетей
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который отстранен от футбола за употребление допинга, продолжает вести активную жизнь в соцсетях, и не только в них.
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Как заметили британские таблоиды, украинец подписался на известную американскую модель, певицу и ютуберку Саб Зада. Более того, он регулярно лайкает и комментирует фотографии американки.
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Напомним, что ранее Мудрику прописывали роман с россиянкой Виолеттой Грачевой.
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 20:22
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