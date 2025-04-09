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Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО

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Обновлено

В соцсетях жизнь кипит

Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который отстранен от футбола за употребление допинга, продолжает вести активную жизнь в соцсетях, и не только в них.

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Как заметили британские таблоиды, украинец подписался на известную американскую модель, певицу и ютуберку Саб Зада. Более того, он регулярно лайкает и комментирует фотографии американки.

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Напомним, что ранее Мудрику прописывали роман с россиянкой Виолеттой Грачевой.

Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО - изображение 1
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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 20:22
Мишаня, зачем тебе ютьюберша? Есть же шарлотка, Барсел@х..
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 20:22
Мишаня, зачем тебе ютьюберша? Есть же шарлотка, Барсел@х..
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0
0
alex.belogubko (одесса)
09.04.2025 в 19:49
даже не думай --есть хорошие девушки Дарья Билодед
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0
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