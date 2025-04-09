Дочь легендарного Шумахера подарила гонщику первую внучку. Фото
Праздничный день в семье Михаэля
Джина Шумахер, дочь легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера родила первенца. 29 марта на свет появилась маленькая Милли. Об этом известии девушка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"Наши сердца наполнены как никогда", - написала Джина.
В сентябре прошлого года дочь Шумахера вышла замуж. Свадьба состоялась на роскошной вилле на Мальорке. На полностью закрытом мероприятии присутствовало около 100 человек, а по сообщениям таблоидов на свадьбе присутствовал и сам Михаэль.
Напомним, что 29 декабря 2013 года немецкий гонщик во время отдыха во французских Альпах получил травмы, в результате которых ему провели две нейрохирургические операции и на 207 дней поместили в состояние комы. 16 июня 2014 года спортсмен очнулся, но с тех пор на публике не появлялся. Недавно появилась информация о том, что Шумахер
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