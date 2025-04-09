Дочь легендарного Шумахера подарила гонщику первую внучку. Фото

Джина Шумахер, дочь легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера родила первенца. 29 марта на свет появилась маленькая Милли. Об этом известии девушка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Наши сердца наполнены как никогда", - написала Джина.

В сентябре прошлого года дочь Шумахера вышла замуж. Свадьба состоялась на роскошной вилле на Мальорке. На полностью закрытом мероприятии присутствовало около 100 человек, а по сообщениям таблоидов на свадьбе присутствовал и сам Михаэль.