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Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО

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У Чиджоке Аниагбосо очень интересное хобби

Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО

instagram.com/aniagboso_chijioke21

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нигерийский кипер "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо удивил неожиданным талантом. Оказывается, у легионера неплохие вокальные данные и голос.

Вратарь выложил на своей странице в ТикТоке довольно интересное видео. На нем он очень душевно поет.

Напомним, что Аниагбосо перебрался в "Черноморец" в качестве свободного прошлым летом из в торой команды Полесья.

В текущем сезоне у него два матча за "моряков" (и оба против ЛНЗ) один пропущенный гол и один поединок "на ноль".

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Черноморец (Одесса) Чиджоке Аниагбосо
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 21:16
мне кажется он лучше Рудько
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 21:16
мне кажется он лучше Рудько
Ответить
0
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