Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО

Нигерийский кипер " Черноморца " Чиджоке Аниагбосо удивил неожиданным талантом. Оказывается, у легионера неплохие вокальные данные и голос.

Вратарь выложил на своей странице в ТикТоке довольно интересное видео. На нем он очень душевно поет.

Напомним, что Аниагбосо перебрался в "Черноморец" в качестве свободного прошлым летом из в торой команды Полесья.

В текущем сезоне у него два матча за "моряков" (и оба против ЛНЗ) один пропущенный гол и один поединок "на ноль".