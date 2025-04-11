Настоящий одессит. Нигерийский кипер Черноморца поразил вокальным талантом. ВИДЕО
У Чиджоке Аниагбосо очень интересное хобби
instagram.com/aniagboso_chijioke21
Нигерийский кипер "
Вратарь выложил на своей странице в ТикТоке довольно интересное видео. На нем он очень душевно поет.
Напомним, что Аниагбосо перебрался в "Черноморец" в качестве свободного прошлым летом из в торой команды Полесья.
В текущем сезоне у него два матча за "моряков" (и оба против ЛНЗ) один пропущенный гол и один поединок "на ноль".
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 21:16
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