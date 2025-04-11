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Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО

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Карла Гарсия Аларкон делает свою судейскую карьеру

Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Карла Гарсия Аларкон. Это имя известно не всем футбольным фанатам, но девушка уже завоевала популярность в Испании, где работает судьей в низших дивизионах.

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21-летняя брюнетка обладает по-настоящему магнетической внешностью. Ее фан-база выросла до 70 тысяч в Инстаграме после появления на шоу Lover Studios, в котором она поделилась своим опытом в футболе.

"Многие флиртуют со мной — смотрят протокол, находят в Instagram, пишут после матчей. Чаще всего это более старшие игроки, молодые же больше уважают", — говорит Карла.

Тем не менее, девушка хочет развиваться в карьере и однажды отсудить Эль Класико.

По её словам, судьи в Испании могут зарабатывать до 200 тысяч евро в год, но в низших лигах платят от 90 до 150 евро за игру.

Ранее Карла занималась фигурным катанием, но после травмы ушла в футбол —пошла по стопа отца, который также судит матчи.

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