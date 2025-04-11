Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше

Защитник "Реала" Эдер Милитао проиграл судебный иск своей бывшей супруге Каролине Лиме, в результате чего был обязан увеличить алименты до 60 тысяч бразильских реалов в месяц — в шесть раз больше, чем раньше. Кроме того, футболист должен покрывать и другие расходы, связанные с жильём и уходом за ребёнком.

Эдер Милитао проиграл судебный процесс своей бывшей девушке Каролине Лиме — и теперь официально обязан ежемесячно выплачивать 60 тысяч бразильских реалов на содержание их общей дочери Сесилии. На первый взгляд — сумма немаленькая. Но если учесть, что годовая зарплата футболиста в Испании составляет около 14,5 миллиона евро, эти алименты — лишь незначительная часть его доходов, капля в океане футбольного благополучия.

Однако эта история выходит далеко за рамки сухих цифр. В центре — конфликт, который стал публичным и резонансным. Ещё в прошлом году бразильский суд обязал Милитао покрывать дополнительные расходы на комфортное проживание матери его ребёнка. Речь идёт не только об аренде жилья Каролины (независимо от её места проживания), но и о зарплате домработницы, услугах няни, обслуживании бассейна, медицинских расходах, лекарствах и одежде для ребёнка. Тогда ежемесячные траты составляли не менее 25 тысяч реалов. После нового решения эта сумма увеличилась более чем вдвое — и это без учёта возможных дополнительных расходов в случае форс-мажоров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Однако на этом спор не закончился. Эдер Милитао, в свою очередь, решил не молчать и подал встречный иск против Каролины Лимы. В нём футболист обвиняет бывшую возлюбленную в распространении ложной информации, которая, по его словам, вызвала волну ненависти, словесных нападок и даже преследования со стороны её поклонников. В иске он требует не только удалить "провокационный контент", но и компенсировать моральный ущерб — примерно на сумму 90 тысяч евро.