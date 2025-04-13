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Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет

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Блюдо из детства

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду продолжает удивлять мир — в свои 40 лет он по-прежнему в такой форме, которой могут позавидовать даже молодые коллеги. Он не только поддерживает топовую выносливость, но и мечтает участвовать в ЧМ-2026. Как ему это удается? Секрет кроется в строгой дисциплине, правильном питании и особенном блюде из детства, которое стало для него источником силы и вдохновения.

Легендарный португальский форвард, игрок саудовского клуба «Аль-Наср», не только демонстрирует высокий уровень игры, но и планирует принять участие в чемпионате мира 2026 года. Если это произойдёт, Роналду выйдет на поле в возрасте 42 лет — в том возрасте, когда большинство профессиональных футболистов уже давно завершили карьеру.

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет - изображение 1

Такое невероятное физическое состояние — не случайность. Роналду известен своей фанатичной преданностью тренировкам, дисциплинированному образу жизни и здоровому питанию. Его мускулистое тело, которое он нередко демонстрирует на поле и в соцсетях, — результат многолетней самодисциплины и любви к своему делу.

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет - изображение 2

Как сообщает британское издание Daily Mail, один из секретов выносливости и силы Криштиану — это не только спортзал и режим, но и особенное блюдо из его родной Португалии. Речь идёт о Бакальяу-а-Браш — традиционном португальском блюде из солёной трески, жареного картофеля, лука и яиц. Хотя это блюдо выглядит довольно просто, для Роналду оно имеет огромное значение. Именно его часто готовила мать футболиста, и с ним у Криштиану связаны самые тёплые воспоминания детства.

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет - изображение 3

В собственном ресторане Криштиану в Лиссабоне это блюдо занимает почётное место в меню и подаётся по оригинальному рецепту его мамы. Роналду не раз признавался в интервью, что именно Бакальяу-а-Браш напоминает ему о доме, семье и тех временах, когда он только мечтал о футбольной славе. Это блюдо для него — не только источник энергии, но и вдохновения.

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет - изображение 4

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Конечно, одной только треской форму не удержать. Диета Роналду строго выверена: много белка (в основном из рыбы и мяса), полный отказ от сладкого и алкоголя. Даже на торжественных мероприятиях он предпочитает обычную воду вместо вина или шампанского. Известно, что Роналду ест до шести раз в день, каждый приём пищи тщательно спланирован — никаких вредных перекусов или фастфуда.

Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет - изображение 5

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Его преданность здоровому образу жизни стала легендарной — даже одноклубники признаются, что подражать Роналду непросто, ведь он не позволяет себе ни малейшей слабости. Но именно благодаря этой железной воле Криштиану сегодня не просто играет в футбол, а продолжает устанавливать рекорды, вдохновляя миллионы фанатов по всему миру.

Фото из открытых источников / Instagram

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