Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет

Криштиану Роналду продолжает удивлять мир — в свои 40 лет он по-прежнему в такой форме, которой могут позавидовать даже молодые коллеги. Он не только поддерживает топовую выносливость, но и мечтает участвовать в ЧМ-2026. Как ему это удается? Секрет кроется в строгой дисциплине, правильном питании и особенном блюде из детства, которое стало для него источником силы и вдохновения.

Легендарный португальский форвард, игрок саудовского клуба «Аль-Наср», не только демонстрирует высокий уровень игры, но и планирует принять участие в чемпионате мира 2026 года. Если это произойдёт, Роналду выйдет на поле в возрасте 42 лет — в том возрасте, когда большинство профессиональных футболистов уже давно завершили карьеру.

Такое невероятное физическое состояние — не случайность. Роналду известен своей фанатичной преданностью тренировкам, дисциплинированному образу жизни и здоровому питанию. Его мускулистое тело, которое он нередко демонстрирует на поле и в соцсетях, — результат многолетней самодисциплины и любви к своему делу.

Как сообщает британское издание Daily Mail, один из секретов выносливости и силы Криштиану — это не только спортзал и режим, но и особенное блюдо из его родной Португалии. Речь идёт о Бакальяу-а-Браш — традиционном португальском блюде из солёной трески, жареного картофеля, лука и яиц. Хотя это блюдо выглядит довольно просто, для Роналду оно имеет огромное значение. Именно его часто готовила мать футболиста, и с ним у Криштиану связаны самые тёплые воспоминания детства.