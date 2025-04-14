Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко удивил не только болельщиков, но и своих партнеров по команде. Оказалось, что помимо надежной игры в обороне, у него есть еще один неожиданный талант — шахматная доска для него не менее привычна, чем футбольное поле.

Футболисты английского "Эвертона" поделились неожиданным фактом о украинском защитнике Виталии Миколенко. Как оказалось, 25-летний футболист не только уверенно действует в обороне, но и обладает скрытым талантом — он мастерски играет в шахматы.