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Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне

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Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко удивил не только болельщиков, но и своих партнеров по команде. Оказалось, что помимо надежной игры в обороне, у него есть еще один неожиданный талант — шахматная доска для него не менее привычна, чем футбольное поле.

Футболисты английского "Эвертона" поделились неожиданным фактом о украинском защитнике Виталии Миколенко. Как оказалось, 25-летний футболист не только уверенно действует в обороне, но и обладает скрытым талантом — он мастерски играет в шахматы.

Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне - изображение 1

По словам Джеймса Гарнера и Джарреда Брентуэйта, Миколенко стал настоящим гроссмейстером в команде. Каждый день, приходя в раздевалку, украинец прежде всего садится за шахматную доску. Для него это уже ритуал — он не просто тренируется, а настраивается через интеллектуальную игру, которая требует концентрации и стратегического мышления.

Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне - изображение 2

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В быту Виталий — молчалив и сдержан. Но за шахматной доской он — серьезный, максимально сосредоточенный и невероятно конкурентоспособный. Его стиль игры — тихий, без лишних эмоций, но беспощадный в реализации задуманного плана.

Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне - изображение 3

"У него почти нет слов к игре — только глубокая концентрация. А в конце все заканчивается одним коротким, но уверенным — мат, " — говорят одноклубники Миколенко.

Такой подход не удивляет, если учесть, насколько дисциплинированно Миколенко играет на поле. В текущем сезоне АПЛ украинец провёл 29 матчей и записал на свой счёт одну голевую передачу. Его стабильная игра помогла команде избежать серьёзных проблем в обороне, а также добавила уверенности молодым игрокам защитной линии.

Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне - изображение 4

На данный момент "Эвертон" после 32 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 38 очков. Команда продолжает борьбу за сохранение места в элите английского футбола, и вклад Виталия Миколенко в эту борьбу — значителен. Его контракт с "ирисками" действует до 2026 года, и клуб ценит в нём не только футбольное мастерство, но и ментальные качества.

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Возможно, именно умение просчитывать ходы наперёд помогает Виталию опережать соперников как на футбольном поле, так и за шахматной доской.

Фото из открытых источников / Instagram

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