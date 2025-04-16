  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения

Новости

Искренняя любовь

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Бруна Бьянкарди отметила свой 31-й день рождения в атмосфере любви и нежности. Её возлюбленный, известный футболист Неймар, устроил романтический сюрприз, который тронул сердца поклонников по всему миру. Несмотря на непростые моменты в отношениях, пара продолжает держаться вместе и готовится к рождению второго ребёнка.

Накануне своей 31-й годовщины модель и блогер Бруна Бьянкарди получила не только теплые поздравления, но и настоящий всплеск эмоций — как счастливых, так и не очень. Беременная вторым малышом от звездного футболиста Неймара, Бруна поделилась в соцсетях трогательными моментами праздника.

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 1

Одним из главных подарков стал роскошный букет цветов, который Бруна получила от своего возлюбленного. Цветочная композиция стала символом заботы и горячих чувств со стороны Неймара. Сам спортсмен, у которого более 229 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовал трогательное поздравление:

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 2

"С днём рождения, красотка... Ты заслуживаешь всего самого лучшего в мире! Я тебя люблю, " — написал футболист.

Фанаты со всего мира отреагировали мгновенно — соцсети взорвались поздравлениями, а многочисленные поклонники пары желали им счастья и гармонии в будущем родительстве. В сторис Бруна также поделилась тёплыми кадрами с праздника — её улыбка говорила больше любых слов.

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 3

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но на фоне романтики и нежности снова напомнила о себе тень прошлого скандала. В СМИ недавно появилась информация, что после полуфинала чемпионата Паулиста, который Неймар пропустил из-за травмы, он отправился на вечеринку в Арасояби-да-Серра. Именно там, по данным бразильского портала Leo Dias, футболиста заметили в окружении… двадцати эскортниц. По словам источников, Бруна получила компрометирующее видео с той вечеринки.

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 4

По слухам, Неймар покинул вечеринку около 22:00, сославшись на то, что должен отвезти друга на вертолёте, но домой не вернулся до самого утра. Его отец, который также присутствовал на том вечере, пытался сгладить ситуацию, убеждая Бруну, что измены не было, и всё выглядело иначе, чем могло показаться.

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 5

Несмотря на громкий скандал, пара не рассталась. Уже через несколько дней Бруна и Неймар появились вместе на дне рождения сестры футболиста — и этим словно подтвердили: они продолжают строить свои отношения.

Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения - изображение 6

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Хотя в истории пары были непростые моменты, они стараются сохранить тепло семьи — ради себя и будущих детей.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
yellow-arrow
Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
yellow-arrow
Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
Неймар звёздная жизнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости