Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения

Бруна Бьянкарди отметила свой 31-й день рождения в атмосфере любви и нежности. Её возлюбленный, известный футболист Неймар, устроил романтический сюрприз, который тронул сердца поклонников по всему миру. Несмотря на непростые моменты в отношениях, пара продолжает держаться вместе и готовится к рождению второго ребёнка.

Накануне своей 31-й годовщины модель и блогер Бруна Бьянкарди получила не только теплые поздравления, но и настоящий всплеск эмоций — как счастливых, так и не очень. Беременная вторым малышом от звездного футболиста Неймара, Бруна поделилась в соцсетях трогательными моментами праздника.

Одним из главных подарков стал роскошный букет цветов, который Бруна получила от своего возлюбленного. Цветочная композиция стала символом заботы и горячих чувств со стороны Неймара. Сам спортсмен, у которого более 229 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовал трогательное поздравление: