Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения
Искренняя любовь
фото з відкритих джерел
Бруна Бьянкарди отметила свой 31-й день рождения в атмосфере любви и нежности. Её возлюбленный, известный футболист Неймар, устроил романтический сюрприз, который тронул сердца поклонников по всему миру. Несмотря на непростые моменты в отношениях, пара продолжает держаться вместе и готовится к рождению второго ребёнка.
Накануне своей 31-й годовщины модель и блогер Бруна Бьянкарди получила не только теплые поздравления, но и настоящий всплеск эмоций — как счастливых, так и не очень. Беременная вторым малышом от звездного футболиста Неймара, Бруна поделилась в соцсетях трогательными моментами праздника.
Одним из главных подарков стал роскошный букет цветов, который Бруна получила от своего возлюбленного. Цветочная композиция стала символом заботы и горячих чувств со стороны Неймара. Сам спортсмен, у которого более 229 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовал трогательное поздравление:
"С днём рождения, красотка... Ты заслуживаешь всего самого лучшего в мире! Я тебя люблю, " — написал футболист.
Фанаты со всего мира отреагировали мгновенно — соцсети взорвались поздравлениями, а многочисленные поклонники пары желали им счастья и гармонии в будущем родительстве. В сторис Бруна также поделилась тёплыми кадрами с праздника — её улыбка говорила больше любых слов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Но на фоне романтики и нежности снова напомнила о себе тень прошлого скандала. В СМИ недавно появилась информация, что после полуфинала чемпионата Паулиста, который Неймар пропустил из-за травмы, он отправился на вечеринку в Арасояби-да-Серра. Именно там, по данным бразильского портала Leo Dias, футболиста заметили в окружении… двадцати эскортниц. По словам источников, Бруна получила компрометирующее видео с той вечеринки.
По слухам, Неймар покинул вечеринку около 22:00, сославшись на то, что должен отвезти друга на вертолёте, но домой не вернулся до самого утра. Его отец, который также присутствовал на том вечере, пытался сгладить ситуацию, убеждая Бруну, что измены не было, и всё выглядело иначе, чем могло показаться.
Несмотря на громкий скандал, пара не рассталась. Уже через несколько дней Бруна и Неймар появились вместе на дне рождения сестры футболиста — и этим словно подтвердили: они продолжают строить свои отношения.
Хотя в истории пары были непростые моменты, они стараются сохранить тепло семьи — ради себя и будущих детей.
Фото из открытых источников / Instagram
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
- УПЛ. Кривбасс – Шахтер 1:2. Интрига в борьбе за чемпионство жива
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото