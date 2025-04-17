Самый юный динамовец. Игорь Суркис знакомит внука с футболом - ВИДЕО

Президент "Динамо" Игорь Суркис постепенно осваивает роль дедушки. Он находит время, чтобы наслаждаться каждым моментом рядом со своим четырехмесячным внуком Александром.

Его младшая дочь Яна опубликовала милое видео, на котором Игорь Михайлович уже знакомит мальчика с футбольным мячом. Он пытается приучить малыша к набиванию мяча, держа его на руках.

"Ну, вы поняли", - с улыбкой подписала видео Яна.

Стоит напомнить, что отцом мальчика является защитник "Динамо" Кристиан Биловар.

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