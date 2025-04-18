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Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО

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Пара вместе отмечала день рождения дочери

Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирина и Николай Морозюк снова в центре внимания. Пара вместе отмечала день рождения своей дочери Марии, где родители девочки воссоединились.

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Также Ирина подарила бывшему (мужу и футболисту) страстный поцелуй.

"Вечеринка королев" — так прокомментировал видео сам Николай.

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Напомним, что Ирина и Николай сейчас находятся в разводе. Пара была вместе на протяжении многих лет, время от времени то расходилась, то опять сходилась.

Сама же Ирина запомнилась болельщиками провокационными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.

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Николай Морозюк Ирина Морозюк
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