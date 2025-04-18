Судаков скоро во второй раз станет отцом. Трогательное видео от пары
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фото из соцсетей
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков во второй раз станет отцом.
Радостной новостью пара поделилась в соцсетях.
"Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочка". Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, в новых ручках, в новой жизни", – написал Судаков.
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Напомним, что Георгий и Елизавета воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.
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