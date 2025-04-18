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Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч

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Дорогой подарок

Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Звезда "Интер Майами" Лионель Месси поразил фанатов не только своей игрой, но и элегантностью вне поля. Недавно он продемонстрировал редкие часы, которые вызвали настоящий восторг среди поклонников роскоши и часового искусства. И не зря — эта модель по праву считается настоящим произведением ювелирного и дизайнерского мастерства.

Речь идёт о FC Barcelona Epic-X Tourbillon — эксклюзивной модели известного бренда Jacob & Co, созданной специально к 125-летнему юбилею футбольного клуба "Барселона". В мире существует всего 125 таких часов, и один из них теперь украшает запястье легендарного аргентинца.

Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч - изображение 1

Корпус изделия выполнен из розового золота 18 карат, а открытый скелетонизированный циферблат позволяет рассмотреть сложный внутренний механизм. Дизайн дополнен элементами с эмблемой "Барселоны" — клуба, который стал неотъемлемой частью карьеры Месси и его спортивного наследия. Всё это делает часы не просто аксессуаром, а настоящим символом связи футболиста с "блаугранас".

Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч - изображение 2

По предварительным данным, стоимость такого эксклюзивного изделия составляет около 150 тысяч долларов США.

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Напомним, ранее появилась информация, что Месси рассматривает возможность продления контракта с "Интер Майами". Кроме того, накануне аргентинец в очередной раз подтвердил свой класс — в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ он забил фантастический гол со штрафного в ворота "Атлетико", напомнив фанатам о своих легендарных ударах в составе "Барселоны".

Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч - изображение 3
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Эксклюзивные часы от Jacob & Co стали не просто роскошным подарком, но и символом глубокой связи Месси с "Барселоной". Такая деталь ещё раз подчёркивает статус футболиста как иконы не только спорта, но и стиля. Месси продолжает вдохновлять как на поле, так и за его пределами.

Фото из открытых источников / Instagram

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