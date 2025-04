Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира

Модель, бизнесвумен и жена звёздного вратаря "Реала" — 27-летняя Мишель Герцег попала в престижный рейтинг Forbes "30 до 30", который ежегодно отмечает самых успешных молодых лидеров мира.

Израильская модель и бизнесвумен Мишель Герцег, жена звёздного вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, вошла в престижный рейтинг Forbes "30 до 30", который ежегодно отмечает самых успешных молодых лидеров в разных сферах — от бизнеса до культуры.

Это признание стало ещё одним подтверждением её невероятной трудоспособности, амбиций и таланта.

Карьеру в модельном бизнесе Мишель Герцег начала в 13 лет, а уже в юном возрасте проявила решимость и силу характера, став командиром флотского подразделения во время службы в армии Израиля. Впоследствии она уверенно продолжила свой путь в мире моды, сотрудничая с ведущими брендами и появляясь на страницах глянцевых журналов.

Однако её достижения выходят далеко за пределы модельного мира. Сегодня Герцег — успешная предпринимательница: она управляет элитным VIP-консьерж-сервисом Be The One, предоставляющим услуги клиентам премиум-класса, а также является основательницей бренда натуральной косметики, который стремительно набирает популярность благодаря экологичному подходу и высокому качеству продукции.