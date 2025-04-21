Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Девушка Forbes
фото з відкритих джерел
Модель, бизнесвумен и жена звёздного вратаря "Реала" — 27-летняя Мишель Герцег попала в престижный рейтинг Forbes "30 до 30", который ежегодно отмечает самых успешных молодых лидеров мира.
Израильская модель и бизнесвумен Мишель Герцег, жена звёздного вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, вошла в престижный рейтинг Forbes "30 до 30", который ежегодно отмечает самых успешных молодых лидеров в разных сферах — от бизнеса до культуры.
О своём достижении Мишель сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональный пост:
"Рада сообщить, что меня включили в список Forbes "30 до 30"!" — поделилась девушка в соцсетях.
Это признание стало ещё одним подтверждением её невероятной трудоспособности, амбиций и таланта.
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Карьеру в модельном бизнесе Мишель Герцег начала в 13 лет, а уже в юном возрасте проявила решимость и силу характера, став командиром флотского подразделения во время службы в армии Израиля. Впоследствии она уверенно продолжила свой путь в мире моды, сотрудничая с ведущими брендами и появляясь на страницах глянцевых журналов.
Однако её достижения выходят далеко за пределы модельного мира. Сегодня Герцег — успешная предпринимательница: она управляет элитным VIP-консьерж-сервисом Be The One, предоставляющим услуги клиентам премиум-класса, а также является основательницей бренда натуральной косметики, который стремительно набирает популярность благодаря экологичному подходу и высокому качеству продукции.
К слову, в июне 2023 года Мишель вышла замуж за Тибо Куртуа — вратаря мадридского "Реала" и сборной Бельгии. Супруги вместе воспитывают дочь Элли, которой недавно исполнился один год. Герцег не скрывает, что семья — её главный приоритет, несмотря на насыщенный график и многочисленные бизнес-проекты.
Ее история — пример того, как можно совмещать карьеру, личную жизнь, социальные инициативы и самореализацию. Именно эта многогранность и стала определяющей для попадания в список Forbes.
Фото из открытых источников / Instagram
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