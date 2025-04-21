Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
Артем весело праздновал Пасху
instagram.com/timi1010
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский весело провел Пасху.
Артем отдохнул в парке и покатался на новеньком Ferrari, о чем отрапортовал в соцсетях.
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Правда спорткар оказался детским и пластмассовым, но для настоящего профи это не главное.
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