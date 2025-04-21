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Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО

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Артем весело праздновал Пасху

Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский весело провел Пасху.

Артем отдохнул в парке и покатался на новеньком Ferrari, о чем отрапортовал в соцсетях.

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Правда спорткар оказался детским и пластмассовым, но для настоящего профи это не главное.

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