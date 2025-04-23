  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle

В тренде

Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ

Новости

Громкое празднование

Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в эпицентре внимания — на этот раз не из-за игры, а из-за громкой ночной вечеринки в центре Лондона, которую он устроил после победы своей команды над "Кристал Пэлас".

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в центре внимания не только футбольной, но и светской хроники. На этот раз — из-за громкой вечеринки, которую он устроил в самом сердце Лондона после победы над "Кристал Пэлас" со счётом 5:2. Несмотря на то, что футболист провёл на поле всего несколько минут в конце матча, отпраздновать он решил по полной.

Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ - изображение 1

Как сообщает британское издание The Sun, сразу после матча Грилиш отправился в популярный клуб Bagatelle, где проходило тематическое мероприятие "Midnight Mass". Вечеринка получилась не менее яркой, чем сама игра: по словам очевидцев, счёт за баром достиг 5 тысяч фунтов, а сам Джек стал настоящим центром внимания — в окружении друзей и с личным охранником рядом.

Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ - изображение 2

Футболист не только развлекался, но и порадовал публику танцем в стиле Джордана Белфорта, героя фильма "Волк с Уолл-стрит". Его безумные движения под трек Money Talks буквально завели толпу, и праздничная атмосфера сохранялась до самого утра.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В британской прессе Грилиша уже окрестили "королём вечеринок", хотя болельщики всё чаще поднимают вопрос о его спортивной форме. В этом сезоне хавбек провёл 19 матчей в АПЛ, забив всего один гол и отдав одну голевую передачу.

Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ - изображение 3

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Несмотря на критику, Джек остаётся одной из самых ярких личностей английского футбола — как на поле, так и за его пределами.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
yellow-arrow
Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
yellow-arrow
Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Манчестер Сити Джек Грилиш звёздная жизнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости