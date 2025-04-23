Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в эпицентре внимания — на этот раз не из-за игры, а из-за громкой ночной вечеринки в центре Лондона, которую он устроил после победы своей команды над "Кристал Пэлас".

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в центре внимания не только футбольной, но и светской хроники. На этот раз — из-за громкой вечеринки, которую он устроил в самом сердце Лондона после победы над "Кристал Пэлас" со счётом 5:2. Несмотря на то, что футболист провёл на поле всего несколько минут в конце матча, отпраздновать он решил по полной.

Как сообщает британское издание The Sun, сразу после матча Грилиш отправился в популярный клуб Bagatelle, где проходило тематическое мероприятие "Midnight Mass". Вечеринка получилась не менее яркой, чем сама игра: по словам очевидцев, счёт за баром достиг 5 тысяч фунтов, а сам Джек стал настоящим центром внимания — в окружении друзей и с личным охранником рядом.