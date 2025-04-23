Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Громкое празднование
фото з відкритих джерел
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в эпицентре внимания — на этот раз не из-за игры, а из-за громкой ночной вечеринки в центре Лондона, которую он устроил после победы своей команды над "Кристал Пэлас".
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в центре внимания не только футбольной, но и светской хроники. На этот раз — из-за громкой вечеринки, которую он устроил в самом сердце Лондона после победы над "Кристал Пэлас" со счётом 5:2. Несмотря на то, что футболист провёл на поле всего несколько минут в конце матча, отпраздновать он решил по полной.
Как сообщает британское издание The Sun, сразу после матча Грилиш отправился в популярный клуб Bagatelle, где проходило тематическое мероприятие "Midnight Mass". Вечеринка получилась не менее яркой, чем сама игра: по словам очевидцев, счёт за баром достиг 5 тысяч фунтов, а сам Джек стал настоящим центром внимания — в окружении друзей и с личным охранником рядом.
Футболист не только развлекался, но и порадовал публику танцем в стиле Джордана Белфорта, героя фильма "Волк с Уолл-стрит". Его безумные движения под трек Money Talks буквально завели толпу, и праздничная атмосфера сохранялась до самого утра.
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В британской прессе Грилиша уже окрестили "королём вечеринок", хотя болельщики всё чаще поднимают вопрос о его спортивной форме. В этом сезоне хавбек провёл 19 матчей в АПЛ, забив всего один гол и отдав одну голевую передачу.
Несмотря на критику, Джек остаётся одной из самых ярких личностей английского футбола — как на поле, так и за его пределами.
Фото из открытых источников / Instagram
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