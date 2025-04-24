Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
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фото з відкритих джерел
Бывшая девушка полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мака Аллистера, аргентинская блогерка Камила Майян, выиграла судебное дело о компенсации после громкого разрыва с футболистом, который оставил её ради подруги.
Камила Майян — блогер и экс-возлюбленная полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мака Аллистер — добилась важного судебного решения по делу о финансовой компенсации за годы совместной жизни с футболистом.
После триумфальной победы на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины, Мака Аллистер неожиданно разорвал отношения с Камилой, чтобы начать роман с её близкой подругой Айлен Кова. Сейчас пара ожидает рождения ребёнка. По словам Майан, футболист начал новые отношения ещё до официального разрыва, а после завершения романа оставил у себя её личные вещи.
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Аллистер пытался перенести рассмотрение дела в Великобританию, однако аргентинский суд отклонил это ходатайство и постановил, что процесс будет проходить на территории Аргентины. Это решение стало значимой победой для Камилы, которая теперь сможет добиваться справедливости в привычной для себя правовой среде.
Майян подчеркивает, что когда-то отказалась от своей карьеры, чтобы полностью поддерживать партнера, а после разрыва осталась без должной компенсации. Теперь она имеет законное право требовать возмещения ущерба.
К слову, в этом сезоне Алексис Мак Аллистер провёл 32 матча в АПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.
Судебное решение в пользу Камилы Майян стало важным шагом в её борьбе за справедливость. Теперь у неё есть реальный шанс получить компенсацию за годы совместной жизни с футболистом.
Фото из открытых источников / Instagram
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