Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой

Бывшая девушка полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мака Аллистера, аргентинская блогерка Камила Майян, выиграла судебное дело о компенсации после громкого разрыва с футболистом, который оставил её ради подруги.

Камила Майян — блогер и экс-возлюбленная полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мака Аллистер — добилась важного судебного решения по делу о финансовой компенсации за годы совместной жизни с футболистом.

После триумфальной победы на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Аргентины, Мака Аллистер неожиданно разорвал отношения с Камилой, чтобы начать роман с её близкой подругой Айлен Кова. Сейчас пара ожидает рождения ребёнка. По словам Майан, футболист начал новые отношения ещё до официального разрыва, а после завершения романа оставил у себя её личные вещи.