Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле

Звёздный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах подписал новый контракт с клубом до 2027 года. Как признался футболист, важную роль в этом решении сыграла его дочь Макка, которая не хотела покидать город, ставший для семьи вторым домом.

Звёздный нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах останется на "Энфилде" как минимум до 2027 года. В интервью клубным СМИ египтянин поделился трогательной историей о том, как его семья, а особенно дочь Макка, повлияли на его решение остаться в команде.

"Они были очень счастливы — и Маги, и дети. Все буквально на седьмом небе от того, что мы остались здесь. Ливерпуль стал нашим домом, поэтому мы рады жить в этом городе", — признался Салах.

Особенно эмоционально на продление контракта отреагировала его старшая дочь Макка. Именно она стала главной движущей силой, которая склонила отца в пользу "Ливерпуля":

"Я думаю, что Макка была самой счастливой в нашей семье. Она очень хотела, чтобы мы остались, ведь здесь её друзья, школа — её жизнь. После того как я подписал контракт, в нашей семье воцарилась особенно тёплая и радостная атмосфера", — поделился футболист.

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Новость о продлении контракта с Салахом стала приятным сюрпризом для болельщиков "Ливерпуля" и главного тренера Арне Слота. Наставник не скрывает радости от того, что в его распоряжении остаётся футболист такого уровня:

"Салах — это игрок, который способен менять ход игры. Его присутствие в команде — огромное преимущество", — отметил Слот в интервью.

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Фанаты клуба, которые ещё недавно переживали из-за слухов о возможном уходе Салаха, теперь с облегчением вздохнули. Многие готовы простить ему даже недавние неоднозначные высказывания — главное, что он остаётся в команде.

Фото из открытых источников / Instagram