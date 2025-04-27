Примирение на горизонте: Гвардиола и его жена могут дать браку второй шанс

После объявления о разводе в начале года Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра неожиданно вновь дали надежду на примирение: пара провела Пасху вместе в Барселоне и, по данным СМИ, решила попробовать снова построить отношения.

После громкой новости о разводе в начале января этого года главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра неожиданно снова оказались в центре внимания — на этот раз с романтическим подтекстом.

По сообщениям каталонского издания El Nacional, пара провела Пасху вместе в Барселоне, также, по словам журналистов, они рассматривают возможность примирения. Мировые СМИ сразу подхватили эту новость, ведь после более 30 лет вместе их решение о разводе стало настоящим шоком для болельщиков и друзей семьи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Инсайдеры отмечают, что "не все потеряно". Гвардиола, который сейчас находится в разгаре важных матчей сезона, находит время для регулярных визитов в Барселону. Причина этих поездок — не только поддержка семейных связей, но и искреннее желание восстановить отношения с Кристиной. Известно, что пара, воспитывающая троих детей, до сих пор носит обручальные кольца. Более того, в прошлом месяце Пеп после кубкового матча прилетел в Барселону, чтобы провести несколько дней дома с Кристиной. Они вместе посетили её модный бутик, провели уютный вечер, что стало очередным знаком их сближения. Напомним, история любви Пепа и Кристины началась ещё в 1994 году, когда они познакомились в одном из магазинов одежды. Официально пара поженилась только в 2014 году. Последние годы супруги жили на расстоянии: Кристина оставалась в Испании, а Пеп работал в Великобритании. Несмотря на жизненные обстоятельства и физическую удалённость, они сохраняли тёплые отношения даже в процессе развода, который, по данным СМИ, должен был пройти мирно и с взаимным соглашением о финансовом разделе. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

И хотя будущее отношений Пепа Гвардиолы и Кристины Серры остаётся открытым, их последние шаги вселяют надежду. Пара, прошедшая через годы любви, испытания расстоянием и сложный период развода, теперь имеет шанс переписать свою историю — возможно, с новым началом и ещё более крепкой связью.

Фото из открытых источников / Instagram