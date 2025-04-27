Экс-звезда Барселоны и Ювентуса запустил свою собственную букмекерскую платформу в обход правил ФИФА
Бизнес не по правилам
фото з відкритих джерел
Бывший игрок "Барселоны", "Ювентуса" и "Баварии" Артуро Видаль, который сейчас играет за чилийский "Коло-Коло", оказался в центре скандала: футболист запустил свою собственную букмекерскую платформу, что может привести к серьезным последствиям из-за нарушения правил ФИФА.
Бывший полузащитник "Барселоны", "Ювентуса" и "Баварии", а ныне игрок чилийского "Коло-Коло" Артуро Видаль оказался в центре скандала. Звёздный футболист решил начать новый бизнес-проект — и запустил собственную букмекерскую платформу под названием "Juego con el King" ("Играй с Королём").
Об открытии платформы Видаль торжественно объявил на своей странице в Instagram, активно призывая подписчиков регистрироваться. В своей промокампании он обещал фанатам высокие коэффициенты на ставки, мгновенные выплаты и розыгрыши популярных призов, среди которых — PlayStation 5 и iPhone.
"Juego con el King" предлагает не только ставки на спортивные события, но и доступ к онлайн-казино и разнообразным мини-играм. Платформа ориентирована преимущественно на игроков из Чили, однако на момент запуска она ещё не получила официальной лицензии от местного регулятора азартных игр, что уже вызывает обеспокоенность в юридических кругах страны.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Однако ещё более серьёзной угрозой для Видаля могут стать последствия на международном уровне. Согласно правилам ФИФА, действующим профессиональным футболистам строго запрещено иметь прямые коммерческие интересы в компаниях, связанных с азартными играми. Поэтому запуск проекта "Juego con el King" может привести к дисциплинарному расследованию со стороны футбольных властей и наложению санкций на чилийского полузащитника.
К слову, Артуро Видаль — один из ярчайших полузащитников своего поколения. В его активе — выступления за ведущие европейские клубы и многочисленные трофеи, включая титулы чемпиона Италии, Испании и Германии. Однако теперь его карьера может оказаться под угрозой из-за новых бизнес-амбиций.
Фото из открытых источников / Instagram
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Кубок Барсы, чемпионство Селтика, поражение Миколенко, падение Черноморца, ничьи Кривбасса и Карпат. Главные новости за 26 апреля
- Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира