Экс-звезда Барселоны и Ювентуса запустил свою собственную букмекерскую платформу в обход правил ФИФА

Бывший игрок "Барселоны", "Ювентуса" и "Баварии" Артуро Видаль, который сейчас играет за чилийский "Коло-Коло", оказался в центре скандала: футболист запустил свою собственную букмекерскую платформу, что может привести к серьезным последствиям из-за нарушения правил ФИФА.

Бывший полузащитник "Барселоны", "Ювентуса" и "Баварии", а ныне игрок чилийского "Коло-Коло" Артуро Видаль оказался в центре скандала. Звёздный футболист решил начать новый бизнес-проект — и запустил собственную букмекерскую платформу под названием "Juego con el King" ("Играй с Королём").

Об открытии платформы Видаль торжественно объявил на своей странице в Instagram, активно призывая подписчиков регистрироваться. В своей промокампании он обещал фанатам высокие коэффициенты на ставки, мгновенные выплаты и розыгрыши популярных призов, среди которых — PlayStation 5 и iPhone.