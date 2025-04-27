Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте оказался в центре романтических слухов: фанаты заподозрили, что уругвайский футболист встречается с австралийской моделью и инфлюенсером Джорджией Мэй Гит после появления её видео, снятых в его квартире в Манчестере.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мануэль Угарте, похоже, нашёл новую любовь — его избранницей стала австралийская модель и инфлюенсер Джорджия Мэй Гит. Фанаты заподозрили роман после того, как внимательные пользователи соцсетей заметили: несколько последних TikTok-видео Джорджии были сняты в хорошо знакомом интерьере — в квартире футболиста в Манчестере.

24-летний уругвайский полузащитник и 27-летняя модель пока не комментируют слухи о своих отношениях, но их активность в соцсетях и совместное пребывание уже вызвали немалый резонанс среди фанатов. Многие болельщики "Юнайтед" уже успели окрестить их новой звездной парой клуба. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Интересно, что это не первый случай, когда имя Джорджии Мэй Гит связывают со знаменитыми футболистами. В 2021 году её видели в компании французской суперзвезды Килиана Мбаппе во время совместного ужина в Греции. Тогда вокруг возможного романа также поднялась волна слухов, однако официального подтверждения их отношения так и не получили. Что касается профессиональных дел Мануэля Угарте, в этом сезоне Английской Премьер-лиги он провёл 25 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2029 года, и клуб возлагает на молодого полузащитника большие надежды. Однако, похоже, теперь фанаты будут следить за ним не только из-за его игры на поле, но и из-за его личной жизни. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Хотя Мануэль Угарте и Джорджия Мэй Гит пока не комментируют свои отношения, интерес к их возможной паре продолжает расти. Перерастут ли слухи в настоящую историю любви — время покажет.

Фото из открытых источников / Instagram