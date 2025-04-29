От футбола до велоспорта: Эден Азар преодолел марафон на 225 км

Бывший полузащитник "Реала" и "Челси" Эден Азар снова впечатлил своих поклонников — на этот раз не на футбольном поле, а на веломарафоне Mallorca 312. Бельгиец проехал полную дистанцию в 225 километров, преодолев непростые испытания и доказав, что настоящие чемпионы не сдаются даже после завершения спортивной карьеры.

Бывший игрок мадридского "Реала" и лондонского "Челси" Эден Азар в очередной раз доказал, что настоящие чемпионы никогда не сдаются — даже после завершения профессиональной карьеры. 34-летний бельгиец принял участие в престижном веломарафоне Mallorca 312, который ежегодно собирает тысячи энтузиастов со всего мира.

Азар успешно преодолел всю полную дистанцию — 225 километров среди живописных пейзажей острова Майорка, вместе с более чем 8500 участниками. Это выступление стало настоящим испытанием для экс-футболиста, ведь, по его словам, марафон был непростым, особенно на финишной прямой:

"Первые 200 км были ещё приемлемыми, но последние 25... Это было настоящее испытание! Мне ещё нужно поработать над тренировками и весом", – признался Азар после финиша.

Футболист не скрывал радости от преодоления дистанции: сразу после пересечения финиша он решил восстановить силы по-своему — насладившись банкой холодного пива.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football К слову, Эден Азар завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году в возрасте 32 лет. После ухода из спорта он продолжает активно заниматься физической активностью и вдохновляет других своим примером: даже после больших достижений важно ставить перед собой новые цели. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Эден Азар доказал, что спортивный дух не исчезает с завершением профессиональной карьеры. Его участие в веломарафоне стало примером того, как важно оставаться активным и продолжать ставить перед собой новые цели.

Фото из открытых источников / Instagram