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Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире

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Снова на те же грабли

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Жерар Пике снова в центре слухов: испанские СМИ сообщают о разрыве футболиста с Кларой Чиа — девушкой, ради которой он когда-то оставил Шакиру. Несмотря на громкие заявления журналистов, источники, близкие к паре, уверяют, что отношения продолжаются.

Бывший защитник "Барселоны", многолетний лидер сборной Испании и ныне успешный бизнесмен Жерар Пике снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за нового витка в своей личной истории. По сообщениям ряда испанских СМИ, в том числе шоу Vamos a ver, Пике якобы разорвал отношения с Кларой Чиа — девушкой, с которой он был вместе последние три года.

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире - изображение 1

Информацию о возможном разрыве сообщила журналистка Андриана Дорронсоро в эфире программы Vamos a ver:

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире - изображение 2

"Я получила подтверждение, что они расстались. Сейчас пытаюсь выяснить причину, так как появляются разные версии от третьих лиц", — сообщила она в эфире

Одна из самых обсуждаемых версий — появление Жерара Пике в компании загадочной рыжеволосой женщины в Майами. Эти кадры, которые разлетелись по сети, лишь подлили масла в огонь и стали поводом для новой волны предположений о возможной измене или разладе в паре.

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире - изображение 3

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Однако ситуация остаётся неоднозначной. Авторитетное спортивное издание MARCA, ссылаясь на источники, близкие к Пике, опровергло информацию о расставании. По словам инсайдеров, пара всё ещё вместе, а распространение слухов — очередной пример спекуляций вокруг звёздной пары.

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире - изображение 4

К слову, роман Пике с Кларой Чиа в 2022 году стал громким событием в медиапросторі, ведь именно из-за этих отношений он завершил многолетнюю связь с популярной певицей Шакирой. Этот разрыв сопровождался волной публичных заявлений, интервью и даже ответных песен со стороны Шакиры, которые взорвали чарты и активно обсуждались фанатами по всему миру.

Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире - изображение 5
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Пока одни источники сообщают о разрыве, другие это опровергают. Известно лишь одно — личная жизнь Жерара Пике остаётся в центре внимания общественности и СМИ, и каждый новый поворот этой истории вызывает новую волну обсуждений.

Фото из открытых источников / Instagram

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