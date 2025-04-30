Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире

Жерар Пике снова в центре слухов: испанские СМИ сообщают о разрыве футболиста с Кларой Чиа — девушкой, ради которой он когда-то оставил Шакиру. Несмотря на громкие заявления журналистов, источники, близкие к паре, уверяют, что отношения продолжаются.

Бывший защитник "Барселоны", многолетний лидер сборной Испании и ныне успешный бизнесмен Жерар Пике снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за нового витка в своей личной истории. По сообщениям ряда испанских СМИ, в том числе шоу Vamos a ver, Пике якобы разорвал отношения с Кларой Чиа — девушкой, с которой он был вместе последние три года.

Информацию о возможном разрыве сообщила журналистка Андриана Дорронсоро в эфире программы Vamos a ver:

"Я получила подтверждение, что они расстались. Сейчас пытаюсь выяснить причину, так как появляются разные версии от третьих лиц", — сообщила она в эфире

Одна из самых обсуждаемых версий — появление Жерара Пике в компании загадочной рыжеволосой женщины в Майами. Эти кадры, которые разлетелись по сети, лишь подлили масла в огонь и стали поводом для новой волны предположений о возможной измене или разладе в паре.