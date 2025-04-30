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Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО

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Максимально милые фото

Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО

instagram.com/popov19

Новина українською

В сентябре стало известно о радостном событии в семье защитника "Динамо" Дениса Попова и его жены Дарьи – у пары родился сын, которого назвали Даниилом.

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29 апреля семейство Поповых впервые показал фото ребенка, а сын, как по нам, очень похож на отца.

Естественно, что фото в Инстаграме собрало много милых и добрых комментариев пользователей.

Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО - изображение 1Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО - изображение 2Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО - изображение 3Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО - изображение 4
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Динамо (Киев) Денис Попов
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Опубликовал: Михаил Черныш
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