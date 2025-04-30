Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО

В сентябре стало известно о радостном событии в семье защитника "Динамо" Дениса Попова и его жены Дарьи – у пары родился сын, которого назвали Даниилом.

29 апреля семейство Поповых впервые показал фото ребенка, а сын, как по нам, очень похож на отца.

Естественно, что фото в Инстаграме собрало много милых и добрых комментариев пользователей.