Одно лицо с папой. Денис Попов впервые показал своего новорожденного сына. ФОТО
Максимально милые фото
instagram.com/popov19
В сентябре стало известно о радостном событии в семье защитника "Динамо" Дениса Попова и его жены Дарьи – у пары родился сын, которого назвали Даниилом.
29 апреля семейство Поповых впервые показал фото ребенка, а сын, как по нам, очень похож на отца.
Естественно, что фото в Инстаграме собрало много милых и добрых комментариев пользователей.
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