Засветился на шикарном BMW. Мудрик купил себе новое авто? ВИДЕО
Времени зря не теряет
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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, по которому проводится разбирательство по допинговому делу, времени даром не теряет.
Так, на улицах Лондона украинец засветился на шикарном BMW M8 Gran Coupe, цена на который в Украине колеблется в пределах 105-120 тысяч долларов.
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Причем вингер сам находился за рулем, что может говорить о том, что авто его.
Ранее Михаил публиковал в соцсетях фото своей Audi RSQ8, стоимость которого примерно составляет 150 тысяч долларов.
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