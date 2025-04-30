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Засветился на шикарном BMW. Мудрик купил себе новое авто? ВИДЕО

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Времени зря не теряет

Засветился на шикарном BMW. Мудрик купил себе новое авто? ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, по которому проводится разбирательство по допинговому делу, времени даром не теряет.

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Так, на улицах Лондона украинец засветился на шикарном BMW M8 Gran Coupe, цена на который в Украине колеблется в пределах 105-120 тысяч долларов.

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Причем вингер сам находился за рулем, что может говорить о том, что авто его.

Ранее Михаил публиковал в соцсетях фото своей Audi RSQ8, стоимость которого примерно составляет 150 тысяч долларов.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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