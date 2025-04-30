Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль

Её апрель — это не о громких событиях или светских мероприятиях. Это о уюте, искренности и моментах, из которых складывается настоящее счастье. Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, показала, как выглядит любовь и гармония в простых ежедневных деталях.

Ангелина Забарная, любимая девушка защитника сборной Украины и английского клуба "Борнмут" Ильи Забарного, поделилась в Instagram серией атмосферных фотографий, которые передают настроение их апреля.

В подборке — яркие моменты из повседневной жизни: прогулки, путешествия, уютные вечера, стильные образы самой Ангелины и несколько тёплых снимков с мужем. Всё это — слегка романтичное, очень гармоничное и по-настоящему искреннее. Подписчики не сдерживают своего восхищения: "Обожаю вас и ваш вайб, вы — невероятная", — пишут в комментариях. И действительно, все публикации словно дышат лёгкостью, вдохновением и внутренним равновесием. Похоже, апрель стал для пары Забарных месяцем гармонии, красоты и маленьких радостей, которые дарят ощущение счастья даже в самых простых моментах. К слову, Ангелина родилась в Хмельницком в 2002 году, но уже в детстве вместе с мамой переехала в Киев. Её отчимом стал шоумен Андрей Джеджула, однако семейная жизнь была далека от идеала. Поскольку после развода стало известно, что мужчина критиковал маленькую Ангелину за её фигуру и внешность. В детстве девочка проявляла большую творческую натуру: она увлекалась игрой на фортепиано и гимнастикой, находя в этом себя и раскрывая свой внутренний мир. В юности она также попробовала себя в бизнесе, открыв магазин одежды, но из-за недобросовестной работы поставщиков бизнес пришлось закрыть. Позже Ангелина работала репетитором и специалистом в сфере SMM. Сегодня она является основательницей современной языковой школы Vilno, где можно изучать иностранные языки без зубрёжки грамматики и скучных учебников. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Их история любви с Иллёй Забарным началась ещё в школьные годы, когда Ангелина училась в десятом классе. Долгое время отношения пары оставались вне внимания публики, но в 2022 году Илья сделал предложение, и свадьба прошла в самой тёплой и уютной атмосфере среди близких людей. Мама Ангелины, Юлия Леус, стала настоящей поклонницей зятя и активно поддерживает Илью в социальных сетях, не пропуская важных матчей. Сама же Ангелина остаётся примером естественной красоты, внутренней силы и женственности. Она не скрывает, что её внешность — не результат пластических операций, а природный дар, который нужно ценить. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Сегодня Ангелина — не просто жена известного футболиста, но и самодостаточная молодая девушка, сумевшая сохранить свою естественность несмотря на все испытания публичности и социальных сетей. Её искренность, сдержанность и умение оставаться собой делают её настоящей партнёршей для Ильи, подчёркивая важность поддержки в любые жизненные периоды.

Фото из открытых источников / Instagram