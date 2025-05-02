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Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет

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Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольная легенда "Баварии" Лотар Маттеус снова в центре внимания — на этот раз не из-за спортивных достижений, а благодаря новым романтическим отношениям. 64-летнего экс-футболиста заметили в компании 26-летней модели Терезы Зоммер, и эта новость мгновенно потрясла европейские СМИ.

Легендарный капитан сборной Германии, обладатель "Золотого мяча" и шестикратный чемпион Бундеслиги Лотар Маттеус снова оказался в заголовках европейских СМИ.

Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет - изображение 1

64-летнего экс-футболиста, который оставил яркий след в истории как "Баварии", так и миланского "Интера", заметили в компании 26-летней модели Терезы Зоммер на престижном горнолыжном курорте Ишгль в Австрии. По сообщениям СМИ, именно там девушка принимала участие в спортивном мероприятии, а звезда футбола составил ей компанию вне официальной программы.

Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет - изображение 2

Тереза — не просто эффектная молодая девушка. У неё блестящее образование: она изучала экономику и менеджмент в лондонском King's College, а также проходила курс по психологии в Даремском университете. В детстве профессионально занималась дзюдо, а сегодня уверенно чувствует себя на горнолыжных склонах, не уступая опытным спортсменам.

Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет - изображение 3

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Журналисты сразу обратились за комментарием к Маттеусу, но он остался сдержанным и лаконичным:

Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет - изображение 4

"Мы здесь ради горных лыж. А это — личное дело", — ответил Маттеус журналистам.

Личная жизнь Маттеуса давно привлекает внимание общественности. За плечами бывшего капитана "бундестим" — пять браков, большинство из которых были с девушками значительно моложе его. Последний союз с россиянкой Анастасией Климко завершился в 2021 году после семи лет совместной жизни.

Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет - изображение 5
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Хотя Маттеус завершил футбольную карьеру ещё в 2000 году, его имя до сих пор не сходит со страниц СМИ — теперь уже благодаря неожиданным поворотам в личной жизни. Перерастёт ли этот роман во что-то большее — покажет время. Но уже сейчас ясно одно: Лотар Маттеус по-прежнему умеет привлекать внимание публики.

Фото из открытых источников / Instagram

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Комментарии
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Djon (Україна)
02.05.2025 в 20:15
дідусь знайшов онуку
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
02.05.2025 в 20:15
дідусь знайшов онуку
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арерушка (Харьков)
02.05.2025 в 19:44
Тереза хочет домик в Неаполе...
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