53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей

53-летний бывший футболист Лоренцо Аморузо сделал предложение руки и сердца своей избраннице — 32-летней иранской модели и дизайнеру Афарин Мирзаи. Пара вместе чуть больше года, но уже активно готовится к свадьбе, которая запланирована на июнь следующего года.

Бывший защитник "Фиорентины" и "Глазго Рейнджерс", а ныне популярный телекомментатор Лоренцо Аморузо объявил о помолвке с 32-летней иранкой Афарин Мирзаи. Пара вместе чуть больше года, но уже активно готовится к свадьбе. Это новое счастье для Аморузо, который после болезненного разрыва с бывшей "Мисс Италия-1999" Манилой Наццаро нашёл свою настоящую любовь в лице Афарин.

Предложение Лоренцо сделал в престижном флорентийском отеле Four Seasons, который имеет для пары особое значение — ведь именно там они и познакомились. Это романтическое место стало символом их чувств, и именно там, среди элегантного интерьера и атмосферной роскоши, Аморузо сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Афарин — бывшая модель и студентка факультета дизайна. Она получила архитектурное образование в Иране, прежде чем переехать в Италию, где решила начать новую жизнь. В Италии ей удалось не только успешно интегрироваться в местную культуру и искусство, но и найти настоящую любовь. После предложения Афарин, которая не ожидала такого поворота событий, поделилась своими эмоциями в Instagram, написав:

"Я не ожидала, что обычный день станет самым счастливым в моей жизни. Я сказала "да" жизни с тобой", — поделилась девушка в Instagram.

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Счастливые и вдохновлённые, влюблённые уже начали подготовку к свадьбе, которая запланирована на июнь следующего года. Эта новость уже вызвала широкий резонанс среди поклонников, следящих за жизнью Аморузо и восхищающихся его новым этапом в личной жизни.

Фото из открытых источников / Instagram