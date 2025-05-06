"Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Отзывы о рекламе разное, но видео уже завирусилось
shakhtar.com
Форвард "
"Коля, дай..." Серия 2", – говорится в сообщении.
24-летний форвард из Буркина-Фасо в душевой кабинке попросил "Колю" (Матвиенко) дать ему шампунь, но именно оранжевый.
Видео вызвало массу эмоций и комментариев в соцсетях. Оценки видео разные, но главный эффект достигнут – реклама уже завирусилась.
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