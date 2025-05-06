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"Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО

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Отзывы о рекламе разное, но видео уже завирусилось

"Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Шахтера" Лассина Траоре снова стал героем рекламного ролика, который клуб выложил в соцсетях.

"Коля, дай..." Серия 2", – говорится в сообщении.

24-летний форвард из Буркина-Фасо в душевой кабинке попросил "Колю" (Матвиенко) дать ему шампунь, но именно оранжевый.

Видео вызвало массу эмоций и комментариев в соцсетях. Оценки видео разные, но главный эффект достигнут – реклама уже завирусилась.

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