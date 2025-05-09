Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров

Футболисты киевского "Динамо" приняли участие в стильном проекте, который объединил моду и атмосферу дворового футбола. Вместе с детьми они презентовали новую коллекцию одежды "Квадрат" от украинских брендов Syndicate и Optimus Gang — без глянца, но с максимальной искренностью.

Максим Дячук, Александр Пихальонок, Назар Волошин и Владислав Кабаев — не только звезды футбольного клуба "Динамо", но и лица нового поколения спортсменов, которые умеют сочетать игру на поле с стильным образом вне его. Недавно динамовцы приняли участие в нестандартном проекте, который объединил уличную моду и настоящий дух дворового футбола.

Игроки стали участниками презентации новой коллекции одежды под названием "Квадрат", созданной украинскими брендами Syndicate и Optimus Gang. Однако вместо традиционного подиума или фотостудии они выбрали совершенно иной подход — атмосферу детского двора. Там, где каждый мальчик или девочка когда-то впервые коснулся мяча. Без зрителей, камер и лишнего глянца. Только спортивные футболки, импровизированное поле и дети — те, кто каждый день мечтает о своём большом матче. Вместе с юными футболистами игроки "Динамо" воссоздали атмосферу настоящей игры: без сценария, но с искренними эмоциями. Всё — ради того, чтобы показать: стиль — это не только про одежду, но и про настроение, свободу и подлинность. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Коллекция "Квадрат" — это не просто одежда, а культурное послание. Она воплощает дух улиц, на которых рождаются мечты. Именно поэтому участие спортсменов в этом проекте приобретает особое значение — как поддержка локального продукта, молодого поколения и искренних футбольных традиций. К слову, недавно киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ингулец" на выезде со счётом 4:0, сделав ещё один шаг к чемпионскому титулу. После этой победы команда набрала 67 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Футбол — это не только про счёт, но и про эмоции. И именно такие моменты, как этот проект, доказывают: игра живёт не только на стадионе, но и во дворе, где мяч пробуждает мечту.

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