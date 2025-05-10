Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане

Джорджина Родригес произвела настоящий модный фурор на Met Gala 2025 — невеста Криштиану Роналду дебютировала на красной дорожке в элегантном платье от Vetements, вдохновлённом легендарным образом принцессы Дианы.

Джорджина Родригес, невеста звездного футболиста клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, дебютировала на красной дорожке Met Gala 2025 и сразу же привлекла внимание модного сообщества со всего мира. Её появление на главном модном событии года стало одним из самых обсуждаемых, ведь 31-летняя модель выбрала эффектный и в то же время элегантный образ, подчеркнувший её безупречный вкус и умение точно следовать модным тенденциям.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Для своего первого выхода на Met Gala Джорджина выбрала элегантное черное вечернее платье от утончённого бренда Vetements. Лаконичный, но изысканный силуэт, глубокое декольте и открытая спина создали идеальный баланс между классикой и современной модной дерзостью. Дополнительного блеска образу добавило роскошное бриллиантовое колье от ювелирного дома Chopard, которое сияло в свете вспышек фотокамер. Интересно, что платье Джорджины Родригес вызвало ассоциации с легендарным образом принцессы Дианы, в котором она появилась на Met Gala в 1996 году. Тогда речь шла о знаменитом "платье мести", ставшем символом уверенности, независимости и новой эры в жизни Леди Ди. Таким образом, образ Родригес можно воспринимать не только как модное заявление, но и как тонкую стилистическую отсылку к иконе стиля прошлого. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Появление Джорджины Родригес на Met Gala 2025 стало настоящим событием в мире моды. Её изысканный образ не только подчеркнул безупречное чувство стиля, но и продемонстрировал тонкое понимание модной символики — отсылка к принцессе Диане придала дебюту особую глубину.

Фото из открытых источников / Instagram