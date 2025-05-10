  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle

В тренде

Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане

Новости

Красавица вечера

Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Джорджина Родригес произвела настоящий модный фурор на Met Gala 2025 — невеста Криштиану Роналду дебютировала на красной дорожке в элегантном платье от Vetements, вдохновлённом легендарным образом принцессы Дианы.

Джорджина Родригес, невеста звездного футболиста клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, дебютировала на красной дорожке Met Gala 2025 и сразу же привлекла внимание модного сообщества со всего мира. Её появление на главном модном событии года стало одним из самых обсуждаемых, ведь 31-летняя модель выбрала эффектный и в то же время элегантный образ, подчеркнувший её безупречный вкус и умение точно следовать модным тенденциям.

Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане - изображение 1

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для своего первого выхода на Met Gala Джорджина выбрала элегантное черное вечернее платье от утончённого бренда Vetements. Лаконичный, но изысканный силуэт, глубокое декольте и открытая спина создали идеальный баланс между классикой и современной модной дерзостью. Дополнительного блеска образу добавило роскошное бриллиантовое колье от ювелирного дома Chopard, которое сияло в свете вспышек фотокамер.

Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане - изображение 2

Интересно, что платье Джорджины Родригес вызвало ассоциации с легендарным образом принцессы Дианы, в котором она появилась на Met Gala в 1996 году. Тогда речь шла о знаменитом "платье мести", ставшем символом уверенности, независимости и новой эры в жизни Леди Ди. Таким образом, образ Родригес можно воспринимать не только как модное заявление, но и как тонкую стилистическую отсылку к иконе стиля прошлого.

Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане - изображение 3
Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Появление Джорджины Родригес на Met Gala 2025 стало настоящим событием в мире моды. Её изысканный образ не только подчеркнул безупречное чувство стиля, но и продемонстрировал тонкое понимание модной символики — отсылка к принцессе Диане придала дебюту особую глубину.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
yellow-arrow
"Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
yellow-arrow
53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
Криштиану Роналду Джорджина Родригес звёздная жизнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости