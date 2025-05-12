Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой

Звёздный вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может лишиться своего элитного Lamborghini Urus стоимостью 350 тысяч фунтов — британская полиция обнаружила, что автомобиль не имеет действующей страховки, что является серьёзным нарушением местного законодательства.

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана оказался в центре неприятного скандала вне футбольного поля. Как сообщают ведущие британские СМИ, камерунскому голкиперу грозит потеря своего роскошного автомобиля — Lamborghini Urus стоимостью около 350 тысяч фунтов стерлингов — из-за нарушения законодательства в сфере автострахования.

Инцидент произошёл после того, как полицейские остановили автомобиль Онаны в связи с административным нарушением. Во время проверки выяснилось, что суперкар не имеет действующей страховки, которая является обязательной для всех транспортных средств в Великобритании. Согласно местным законам, управление незастрахованным автомобилем — серьёзное правонарушение, которое может привести к конфискации транспортного средства. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В соответствии с действующими нормами, Онана имеет всего 14 дней, чтобы предоставить доказательства наличия действующего страхового полиса или срочно оформить страховку и обратиться в соответствующие органы с требованием вернуть автомобиль. В противном случае Lamborghini Urus может быть окончательно изъят в пользу государства.

Эта ситуация вызвала волну обсуждений среди поклонников футболиста. Одни считают, что такие нарушения недопустимы для профессионального спортсмена, являющегося публичной фигурой, другие же указывают на возможные организационные просчёты со стороны его менеджмента. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

История с незастрахованным Lamborghini стала серьёзным испытанием для Андре Онаны, которому теперь отведено ограниченное время, чтобы уладить ситуацию. Надеемся, что ситуация быстро разрешится, и Андре Онана сможет сохранить свой автомобиль.

Фото из открытых источников / Instagram