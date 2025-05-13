Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы

Отношения Ромео Бекхэма с Ким Тернбулл обернулись семейным скандалом: старший брат Бруклин не одобряет новую избранницу, ведь когда-то у него самого был с ней роман. Конфликт между братьями зашел настолько далеко, что они игнорируют друг друга.

Семья Бекхэмов всегда находилась под пристальным вниманием медиа — не только благодаря знаменитым родителям, Дэвиду и Виктории, но и их детям, которые всё активнее привлекают внимание публики. В последнее время в центре обсуждений оказался 22-летний Ромео Бекхэм — второй сын звездной пары, начавший новые романтические отношения с моделью и диджеем Ким Тернбулл. Однако романтическая идиллия вызвала серьёзный конфликт в семье, особенно — с его старшим братом Бруклином.

Как оказалось, Ким — не новое лицо в жизни семьи Бекхэм. Несколько лет назад у неё были отношения именно с Бруклином. Британские инсайдеры сообщают, что он воспринял новость о романе младшего брата с бывшей девушкой как личное оскорбление. По словам издания, Бруклин даже пытался поговорить с Ромео, чтобы предостеречь его, мол, Ким ищет способ вновь приблизиться к семье.

К сожалению, братский разговор закончился ссорой, которая переросла в длительное молчание. По данным американского издания TMZ, сейчас братья прекратили всякое общение и стараются избегать встреч даже на семейных мероприятиях. Именно это, вероятно, объясняет отсутствие Бруклина и его жены, актрисы Николы Пельц, на модном показе Виктории Бекхэм в марте 2025 года. Более того, пара проигнорировала и грандиозное празднование 50-летия Дэвида Бекхэма, которое состоялось в Майами.