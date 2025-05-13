Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Братский конфликт
фото з відкритих джерел
Отношения Ромео Бекхэма с Ким Тернбулл обернулись семейным скандалом: старший брат Бруклин не одобряет новую избранницу, ведь когда-то у него самого был с ней роман. Конфликт между братьями зашел настолько далеко, что они игнорируют друг друга.
Семья Бекхэмов всегда находилась под пристальным вниманием медиа — не только благодаря знаменитым родителям, Дэвиду и Виктории, но и их детям, которые всё активнее привлекают внимание публики. В последнее время в центре обсуждений оказался 22-летний Ромео Бекхэм — второй сын звездной пары, начавший новые романтические отношения с моделью и диджеем Ким Тернбулл. Однако романтическая идиллия вызвала серьёзный конфликт в семье, особенно — с его старшим братом Бруклином.
Как оказалось, Ким — не новое лицо в жизни семьи Бекхэм. Несколько лет назад у неё были отношения именно с Бруклином. Британские инсайдеры сообщают, что он воспринял новость о романе младшего брата с бывшей девушкой как личное оскорбление. По словам издания, Бруклин даже пытался поговорить с Ромео, чтобы предостеречь его, мол, Ким ищет способ вновь приблизиться к семье.
К сожалению, братский разговор закончился ссорой, которая переросла в длительное молчание. По данным американского издания TMZ, сейчас братья прекратили всякое общение и стараются избегать встреч даже на семейных мероприятиях. Именно это, вероятно, объясняет отсутствие Бруклина и его жены, актрисы Николы Пельц, на модном показе Виктории Бекхэм в марте 2025 года. Более того, пара проигнорировала и грандиозное празднование 50-летия Дэвида Бекхэма, которое состоялось в Майами.
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Иронично, но именно Ким Тернбулл, новая избранница Ромео, отвечала за музыкальное сопровождение на вечеринке отца. Она — профессиональный диджей, поэтому ей доверили важную часть программы. В соцсетях Ромео поделился снимками с мероприятия, на которых с теплотой вспомнил младшую сестру Харпер, родителей, младшего брата Круза и его девушку Джеки Апостел. В подписи к фото он написал: "Семья — это всё… люблю вас всех". Однако ни слова не было сказано о старшем брате Бруклине.
К слову, Ромео начал встречаться с Ким осенью 2024 года, вскоре после разрыва с Мией Риган — девушкой, с которой он провёл пять лет. Разрыв с Мией стал неожиданностью для поклонников пары, но ещё большим шоком оказался его новый выбор, что и послужило причиной раскола в семье.
Удастся ли братьям наладить отношения — покажет время. Однако уже сейчас ясно одно: любовные перипетии в семье Бекхэмов — это не просто глянцевая история, а настоящая драма, каждый шаг которой находится под прицелом миллионов взглядов.
Фото из открытых источников / Instagram
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