Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка

Футболист "Манчестер Сити" Джек Грилиш снова оказался в центре скандала после флирта с Алишей Леманн — самой красивой футболисткой мира. Его комментарий под её фото вызвал волну обсуждений и мемов, ведь Грилиш давно состоит в отношениях и недавно стал отцом.

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш оказался в центре скандала — на этот раз не из-за игры на поле, а из-за комментариев в соцсетях. Футболист, которого часто называют звездой не только за футбольные достижения, но и за светскую жизнь, решил оставить невинное, казалось бы, поздравление под фото швейцарской футболистки Алишии Леманн. Но что-то пошло не так:

"Поздравляю с Днём матери", — написал Грилиш в комментариях к посту Леманн.

"Я не мама, но спасибо", — с улыбкой ответила футболистка.

На что Джек, не растерявшись, добавил: "Я могу это исправить".

Этот обмен репликами вызвал настоящий фурор среди подписчиков — соцсети буквально взорвались реакциями. Диалог молниеносно разлетелся по сети, став вирусным мемом, а Грилиш — героем насмешек и многочисленных заголовков в таблоидах.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Алишия Леманн недавно пережила громкий разрыв с хавбеком "Ювентуса" Дугласом Луисом после долгих отношений. Очевидно, именно этот факт и не оставил равнодушным Джека. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Однако фанаты быстро напомнили Грилишу, что он сам вовсе не свободен: уже несколько лет он состоит в отношениях с моделью и своей подругой детства Сашей Эттвуд. Более того — недавно у пары родился ребёнок. Тем не менее, Грилиш забыл об этом в момент флирта с Алишией. Однако интернет-пользователи не забыли: комментарий мгновенно попал в скриншоты и стал поводом для обсуждений на фан-страницах и в английских СМИ. Самому Грилишу, судя по всему, стало не до шуток — позже он удалил свой комментарий, но было уже поздно. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь

Фанаты разделились на два лагеря: одни насмехаются над неудачным флиртом, другие возмущаются, мол, "а как же Саша?". Как бы там ни было, Грилиш в очередной раз доказал: соцсети — это тоже поле, где стоит подумать, прежде чем сделать "пас".

Фото из открытых источников / Instagram