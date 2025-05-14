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Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака

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Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Йенс Леманн, легендарный вратарь "Арсенала" и сборной Германии, официально развёлся со своей женой Конни после 25 лет брака. Причиной разрыва стали личные и публичные скандалы, в центре которых оказался экс-футболист — от инцидента с бензопилой до задержания полицией во время Октоберфеста.

Легендарный немецкий вратарь Йенс Леманн, известный по выступлениям за лондонский "Арсенал" и национальную сборную Германии, расстался со своей женой Конни после четверти века совместной жизни. Их отношения начались ещё в 1995 году, пара вырастила троих детей. Окончательный разрыв стал известен из интервью бывшей жены футболиста немецкому изданию Bild.

Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака - изображение 1

Несмотря на то что супруги ещё в прошлом году вместе ездили в отпуск, Конни объяснила, что это было скорее "ради детей, а не ради сохранения отношений". Она также призналась, что сейчас чувствует себя счастливой и свободной в новом для себя статусе — одинокой женщины. По её словам, последние годы совместной жизни были непростыми, а дальнейшее сосуществование стало невозможным из-за череды скандалов, в центре которых оказался её муж.

Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака - изображение 2

В 2022 году имя Леманна вновь оказалось в заголовках таблоидов после инцидента в Баварии, где он с бензопилой напал на гараж своего соседа. Конфликт возник из-за спора о границах земельного участка. В результате бывший футболист повредил часть конструкции соседнего строения. Суд обязал его выплатить штраф свыше 100 тысяч фунтов стерлингов и компенсировать причинённый ущерб. Леманн признал свою вину, что позволило ему избежать тюремного заключения.

Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака - изображение 3

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Однако это был не единственный неприятный эпизод в его жизни. Во время празднования Октоберфеста Леманн был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он дважды вырвал на обочине дороги, не смог предъявить водительское удостоверение и "провалил" алкотест. В результате его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и оштрафовали на 1000 евро.

Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака - изображение 4
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Совокупность личных и публичных проблем стала решающим фактором в разрыве супругов. По словам Конни, ей было тяжело выдерживать не только напряжение внутри семьи, но и постоянное внимание со стороны прессы и общества. Она больше не видела возможности продолжать эти отношения.

Фото из открытых источников / Instagram

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