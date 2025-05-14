Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака

Йенс Леманн, легендарный вратарь "Арсенала" и сборной Германии, официально развёлся со своей женой Конни после 25 лет брака. Причиной разрыва стали личные и публичные скандалы, в центре которых оказался экс-футболист — от инцидента с бензопилой до задержания полицией во время Октоберфеста.

Легендарный немецкий вратарь Йенс Леманн, известный по выступлениям за лондонский "Арсенал" и национальную сборную Германии, расстался со своей женой Конни после четверти века совместной жизни. Их отношения начались ещё в 1995 году, пара вырастила троих детей. Окончательный разрыв стал известен из интервью бывшей жены футболиста немецкому изданию Bild.