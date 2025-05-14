Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Конец истории любви
фото з відкритих джерел
Йенс Леманн, легендарный вратарь "Арсенала" и сборной Германии, официально развёлся со своей женой Конни после 25 лет брака. Причиной разрыва стали личные и публичные скандалы, в центре которых оказался экс-футболист — от инцидента с бензопилой до задержания полицией во время Октоберфеста.
Легендарный немецкий вратарь Йенс Леманн, известный по выступлениям за лондонский "Арсенал" и национальную сборную Германии, расстался со своей женой Конни после четверти века совместной жизни. Их отношения начались ещё в 1995 году, пара вырастила троих детей. Окончательный разрыв стал известен из интервью бывшей жены футболиста немецкому изданию Bild.
Несмотря на то что супруги ещё в прошлом году вместе ездили в отпуск, Конни объяснила, что это было скорее "ради детей, а не ради сохранения отношений". Она также призналась, что сейчас чувствует себя счастливой и свободной в новом для себя статусе — одинокой женщины. По её словам, последние годы совместной жизни были непростыми, а дальнейшее сосуществование стало невозможным из-за череды скандалов, в центре которых оказался её муж.
В 2022 году имя Леманна вновь оказалось в заголовках таблоидов после инцидента в Баварии, где он с бензопилой напал на гараж своего соседа. Конфликт возник из-за спора о границах земельного участка. В результате бывший футболист повредил часть конструкции соседнего строения. Суд обязал его выплатить штраф свыше 100 тысяч фунтов стерлингов и компенсировать причинённый ущерб. Леманн признал свою вину, что позволило ему избежать тюремного заключения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Однако это был не единственный неприятный эпизод в его жизни. Во время празднования Октоберфеста Леманн был задержан полицией в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он дважды вырвал на обочине дороги, не смог предъявить водительское удостоверение и "провалил" алкотест. В результате его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и оштрафовали на 1000 евро.
Совокупность личных и публичных проблем стала решающим фактором в разрыве супругов. По словам Конни, ей было тяжело выдерживать не только напряжение внутри семьи, но и постоянное внимание со стороны прессы и общества. Она больше не видела возможности продолжать эти отношения.
Фото из открытых источников / Instagram
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане