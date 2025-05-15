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Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины

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Кубок в руках, вышиванка на плечах

Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

После эмоциональной победы в финале Кубка Украины над киевским "Динамо" футболисты "Шахтёра" сменили футбольную форму на вышиванки. 15 мая, по случаю Дня вышиванки, команда провела праздничную фотосессию, поразив болельщиков не только триумфом на поле, но и искренним уважением к украинским традициям.

14 мая донецкий "Шахтёр" одержал важную победу в финале Кубка Украины сезона 2024/2025, обыграв принципиального соперника — киевское "Динамо" — в напряжённой и драматичной серии послематчевых пенальти. Счёт 6:5 в пользу "горняков" стал кульминацией футбольного триллера, который держал болельщиков в напряжении до последнего удара. Эта победа принесла донеччанам почётный трофей и стала ещё одним ярким эпизодом в вечном противостоянии двух самых титулованных клубов страны.

Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины - изображение 1

А уже на следующий день, 15 мая, футболисты "Шахтёра" снова привлекли внимание публики — на этот раз не игрой, а трогательной фотосессией, посвящённой Дню вышиванки. Клуб опубликовал серию снимков, на которых игроки команды предстали в традиционной украинской одежде. Вышиванки сменили футбольную форму, а улыбки — напряжение финального матча.

Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины - изображение 2

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Этот жест стал не просто данью моде или календарному празднику — он засвидетельствовал глубокое уважение футболистов к украинским традициям, культуре и национальной идентичности. Особую симпатию болельщиков вызвали бразильские легионеры команды — Кевин и Винисиус Тобиас. В вышиванках, с искренними улыбками и восхищением в глазах, они позировали перед камерой, показывая: поддержка Украины — не только на поле, но и в сердце.

Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины - изображение 3

"Особенная одежда по особому поводу. С праздником! С Днём вышиванки!" — именно так клуб подписал подборку фото в Instagram, обращаясь к болельщикам и всем украинцам.

Футболисты Шахтёра в вышиванках: как команда отметила День вышиванки после победы в Кубке Украины - изображение 4

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Этот символический поступок ещё раз напомнил: даже в самые тяжёлые времена важно беречь свою культуру, не забывать корни и объединяться вокруг национальных ценностей.

Фото из открытых источников / Instagram

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