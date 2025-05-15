Звезду Тоттенхэма пытались шантажировать фейковой беременностью
Беременность без доказательств
фото з відкритих джерел
Капитан лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал жертвой шантажа в Южной Корее: пара требовала у футболиста сотни миллионов вон, утверждая о фейковой беременности. Спортсмен сразу обратился в полицию, а подозреваемых уже задержали.
Нападающий английского клуба "Тоттенхэм" и звезда национальной сборной Южной Кореи Сон Хын Мин оказался в центре громкого скандала на родине. В Сеуле правоохранители задержали двух человек — 20-летнюю женщину и её сообщника, которых подозревают в попытке шантажа футболиста.
По информации корейского онлайн - издания Yonhap News, женщина утверждала, что забеременела от Сона летом прошлого года. На этом основании пара якобы требовала у спортсмена значительную сумму денег — несколько сотен миллионов корейских вон (примерно несколько сотен тысяч долларов США) — в обмен на молчание. По данным СМИ, угрозы длились несколько месяцев.
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Сон Хын Мин, который в настоящее время не состоит в браке и не имеет детей, не поддался давлению и сразу обратился в полицию. Представители футболиста подтвердили, что он подал официальную жалобу и подчеркнули, что обвинения в его адрес безосновательны. Юридическая команда спортсмена заявила о готовности защищать его репутацию в судебном порядке.
"Мы решительно настроены противостоять любым попыткам клеветы и вымогательства. Наш клиент действовал исключительно в рамках закона и с полной прозрачностью", — говорится в официальном заявлении агентства Son & Football Limited, представляющего интересы игрока.
Инцидент уже вызвал широкий резонанс в Южной Корее, где Сон пользуется огромной популярностью. Болельщики массово выражают поддержку футболисту в социальных сетях, возмущаясь попыткой очернить его репутацию.
К слову, ещё в 2019 году Сон в одном из интервью признавался, что сознательно не строит серьёзных отношений и не планирует заводить семью до завершения карьеры, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. В прошлом его связывали с несколькими известными корейскими поп-звёздами — Бан Мин А и Ю Со Ён, однако ни один из романов не привёл к браку.
История с фейковой беременностью ещё раз подтверждает, с каким давлением и рисками сталкиваются публичные личности. В случае с Сон Хын Мином решающую роль сыграла его решительность защищать свою репутацию в правовом поле.
Фото из открытых источников / Instagram
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