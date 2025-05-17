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Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице

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Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

После завоевания чемпионства в Ла Лиге футболисты "Барселоны" удивили неожиданным поступком: вместо шумного празднования четверо игроков отправились ночью на велосипедах в больницу, чтобы поддержать своего товарища по команде Феррана Торреса. Их поступок стал настоящим символом командного духа и человечности.

В матче 36-го тура Ла Лиги "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счётом 2:0, что гарантировало ей досрочное чемпионство. Для каталонского клуба этот титул стал символом возвращения на вершину после непростых сезонов. Однако самый трогательный момент вечера произошёл уже после финального свистка.

Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице - изображение 1

Пока в раздевалке "блаугранас" лилось шампанское и звучали крики радости, четверо футболистов — Педри, Иньиго Мартинес, Дани Ольмо и Эрик Гарсия — неожиданно покинули празднование. Вместо вечеринки они выбрали ночную велопрогулку… в больницу. Их цель — навестить товарища по команде Феррана Торреса, который накануне перенёс операцию из-за приступа аппендицита.

Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице - изображение 2

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Торрес не смог быть с командой в решающем матче и отпраздновать чемпионство вместе со всеми. Но игроки решили: если он не с нами — мы поедем к нему. И сделали это без пафоса, не на роскошных авто, а просто — на велосипедах сквозь ночной город.

Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице - изображение 3

Напомним, эта победа сделала "Барселону" недосягаемой для мадридского «Реала», который отстаёт на 7 очков в турнирной таблице, при том что до конца чемпионата осталось всего два тура.

Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице - изображение 4

К сожалению, матч не обошёлся без тревожных новостей. Перед игрой, на подходах к стадиону, произошёл опасный инцидент — испуганная женщина за рулём не справилась с управлением и наехала на группу болельщиков. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице - изображение 5
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Однако, несмотря на все испытания, этот вечер стал символом не только спортивного триумфа, но и настоящей дружбы, поддержки и командного духа — того, что делает футбол чем-то большим, чем просто игрой.

Фото из открытых источников / Instagram

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