Велозаезд вместо вечеринки: футболисты Барселоны поддержали своего товарища в больнице
Настоящая семья
фото з відкритих джерел
После завоевания чемпионства в Ла Лиге футболисты "Барселоны" удивили неожиданным поступком: вместо шумного празднования четверо игроков отправились ночью на велосипедах в больницу, чтобы поддержать своего товарища по команде Феррана Торреса. Их поступок стал настоящим символом командного духа и человечности.
В матче 36-го тура Ла Лиги "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счётом 2:0, что гарантировало ей досрочное чемпионство. Для каталонского клуба этот титул стал символом возвращения на вершину после непростых сезонов. Однако самый трогательный момент вечера произошёл уже после финального свистка.
Пока в раздевалке "блаугранас" лилось шампанское и звучали крики радости, четверо футболистов — Педри, Иньиго Мартинес, Дани Ольмо и Эрик Гарсия — неожиданно покинули празднование. Вместо вечеринки они выбрали ночную велопрогулку… в больницу. Их цель — навестить товарища по команде Феррана Торреса, который накануне перенёс операцию из-за приступа аппендицита.
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Торрес не смог быть с командой в решающем матче и отпраздновать чемпионство вместе со всеми. Но игроки решили: если он не с нами — мы поедем к нему. И сделали это без пафоса, не на роскошных авто, а просто — на велосипедах сквозь ночной город.
Напомним, эта победа сделала "Барселону" недосягаемой для мадридского «Реала», который отстаёт на 7 очков в турнирной таблице, при том что до конца чемпионата осталось всего два тура.
К сожалению, матч не обошёлся без тревожных новостей. Перед игрой, на подходах к стадиону, произошёл опасный инцидент — испуганная женщина за рулём не справилась с управлением и наехала на группу болельщиков. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Однако, несмотря на все испытания, этот вечер стал символом не только спортивного триумфа, но и настоящей дружбы, поддержки и командного духа — того, что делает футбол чем-то большим, чем просто игрой.
Фото из открытых источников / Instagram
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