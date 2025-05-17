Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Как всегда неотразима
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Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика поделилась со своими поклонниками новыми фото. 15 мая девушка отметила свой 37-й день рождения. На своей официальной странице в Instagram Екатерина показала фанатам две новые фотосессии. Девушка выглядит просто шикарно, а черно-белые цвета ярко подчеркивают ее внешность.
Напомним, что у супругов Усик четверо детей – парни Кирилл и Михаил, девушки Елизавета и Мария. Недавно жена Усика
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